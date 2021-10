Miasto może świętować: najważniejszy mecz w historii i miliony na stadion

Dla Unii Skierniewice spotkanie Fortuna Pucharu Polski z Lechem Poznań będzie najważniejszym meczem w historii klubu (albo: jednym z dwóch najważniejszych). W 2019 roku Unia Skierniewice mierzyła się w Pucharze Polski ze świeżo koronowanym mistrzem Polski, Piastem Gliwice. W całej historii polskiego futbolu Lech Poznań jest jednak od Piasta Gliwice klubem bardziej utytułowanym, a poza tym to aktualny lider PKO Ekstraklasy, z dużymi szansami na mistrzostwo Polski. Mecz Unia - Lech będzie więc dla sportowych Skierniewic wielkim świętem, a to niejedyna przyczyna radości dla kibiców w mieście. Właśnie okazało się, że Skierniewice dostaną 25,5 mln zł na gruntowną przebudowę miejskiego stadionu (de facto na budowę nowego obiektu) z rządowego wsparcia finansowego "Polski ład". To bezzwrotna dotacja, która docelowo ma być formą rekompensaty dla miast i gmin m.in. za niższe dochody w ramach podatku PIT.

Unia Skierniewice - Lech Poznań na starym stadionie, na nowy są pieniądze

Plany na nowoczesny stadion w Skierniewicach były już od paru lat, brakowało jednak pieniędzy. Aż do teraz. Jakie zmiany w infrastrukturze, z której będzie korzystała przede wszystkim Unia Skierniewice, mają być sfinansowane za 25,5 mln zł z "Polskiego ładu"?



- Zostanie zbudowana nowa, zadaszona trybuna, na 1,5 tys. miejsc oraz budynek klubowy z wyposażeniem. Powstanie nowe boisko główne oraz boiska treningowe, w tym m.in. zadaszone ze sztuczną nawierzchnią. W planie są też korty tenisowe, tereny zielone, przebudowa sieci energetycznej, sanitarnej, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wykonanie dróg dojazdowych i miejsca postojowe - wylicza Przemysław Rybicki z biura prasowego urzędu miejskiego w Skierniewicach. Istniejące trybuny zostaną wyremontowane, na razie jeszcze nie jest znana docelowa pojemność stadionu w Skierniewicach oraz harmonogram inwestycji.

Ze względu na fakt, że policja nie wydała zgody na imprezę masową, mecz Unia Skierniewice - Lech Poznań w Fortuna Pucharze Polski będzie mogło obejrzeć maksymalnie 999 kibiców. Tylu tez oglądało spotkanie pucharowe Unii Skierniewice z Widzewem Łódź, rok temu w Fortuna Pucharze Polski. - Bilety na mecz Unia - Lech zostały rozdzielone między młodzież z akademii, rodziny i znajomych piłkarzy, władze miejskie oraz kibiców. To wielkie wydarzenie dla Skierniewic i dla Unii. Trzeci kolejny rok gramy na szczeblu centralnym Pucharu Polski i znów gościmy wielką markę. Na spotkaniu z Piastem Gliwice był sam prezes PZPN Zbigniew Boniek, teraz zaproszenia do Związku też zostały wysłane - opowiada Konrad Sala, rzecznik Unii Skierniewice.



Puchar Polski, Unia Skierniewice - Lech Poznań, transmisja

Mecz Unia Skierniewice - Lech Poznań o godz. 13.30, transmisja w Polsat Sport i na Polsat Box Go, "na żywo" na Sport.Interia.pl.