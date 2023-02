Joao Amaral zagrał w barwach Lecha Poznań po raz pierwszy od listopada, kiedy wystąpił w meczu z Jagiellonią Białystok. Nieco wcześniej strzelił gola Koronie Kielce. Wyglądało na to, że to koniec jego kariery w Kolejorzu. Trener John van den Brom podkreślał, że nie ma konfliktu między nim a Portugalczykiem, niemniej od chwili, gdy Joao Amaral oświadczył, że chciałby odejść, nie wystawiał go.