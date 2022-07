Mehir Emreli, Azer grający niegdyś w Legii: Lech nie zagrozi Karabachowi

Mehir Emreli wypowiedział się dla azerisport.com w sprawie rewanżowego meczu mistrza Polski, Lecha Poznań i z mistrzem Azerbejdżanu, Karabachem Agdam. Pierwsze starcie poznaniacy wygrali u siebie 1-0, chociaż nie byli faworytem starcia i Karabach grał bardzo dobrze. Już wtedy trener Azerów Gurban Gurbanow wspominał, że "Karabach był generalnie lepszy".

Reklama

Teraz Mehir Emreli, były gracz Legii Warszawa, a obecnie Dinama Zagrzeb, mówi że wybór Lecha, by z tak silnym zespołem jak Karabach Agdam okazał się słuszny. Kolejorz wygrał, jednakże on nie widzi dla niego większych szans w rewanżu z taką grą. - Nie zagrozi Karabachowi - stwierdził Azer. - On u siebie gra zupełnie inaczej i lepiej, gra na swoim stadionie wysoko jakościowy futbol. Pokaże go.

I dodaje: - Trzeba też uwzględnić aspekt kibiców, którzy będą go wspomagać. Poniosą Karabach. A przecież zespół Gurbanowa już w pierwszym meczu stworzył bardzo wiele okazji, mimo iż przegrał. Wystarczy, że teraz zagra tak samo jak w Poznaniu, ale bardziej skutecznie. Nie można Lecha lekceważyć, to niebezpieczna drużyna, niemniej nie ma ona szans z mistrzem Azerbejdżanu. jestem przekonany, że Karabach awansuje.

CZYTAJ TAKŻE: Karabach Agdam powstał właśnie po to. Jego nazwę mamy wypowiadać jak najczęściej

Karabach Agdam - Lech Poznań. Kiedy mecz?

Lech Poznań zmierzy się z Karabachem Agdam w Baku we wtorek o godz. 18 na stadionie im. Tofika Bachramowa. Transmisja w TVP Sport. W pierwszym meczu w Poznaniu wygrał 1-0.

GRA NAWROTA o Lechu Poznań. Dasz sobie radę z tym quizem?

Radosław Nawrot, Baku