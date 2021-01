Zdecydowany ruch wykonał Lech Poznań w kwestii swego piłkarza Mateusza Skrzypczaka. Ściągnął go z wypożyczenia do Puszczy Niepołomice, gdzie ten grał mało i znalazł mu nowy klub na wypożyczenie.

Tym klubem jest także pierwszoligowy Stomil Olsztyn, gdzie być może Mateusz Skrzypczak będzie miał więcej okazji na występy. W Puszczy Niepołomice rozegrał 13 meczów ligowych i dwa w Pucharze Polski, we wszystkich rozgrywkach zanotował w Puszczy 650 minut. To - zdaniem Lecha Poznan - za mało, zatem zawodnik został ściągnięty z wypożyczenia. Taki zapis przysługiwał Kolejorzowi w umowie.



W Stomilu Olsztyn będzie grał pod wodzą byłego zawodnika poznańskiego Lecha, Adama Majewskiego. Reprezentował on barwy Poznańskiej Lokomotywy w talach 1995-2004, z przerwami. Grał także w Dyskobolii Grodzisk Wlkp., Wiśle Płock czy Legii Warszawa oraz w reprezentacji Polski. Stomil Olsztyn to jego pierwszy zespół prowadzony samodzielnie, od lata 2020 roku.



Olsztyński zespół zajmuje w tabeli pierwszej ligi dwunaste miejsce, a Puszcza Niepołomice - dziewiąte. Mateusz Skrzypczak po raz ostatni zagrał w barwach Lecha w maju zeszłego roku, w pojedynku Pucharu Polski ze Stalą Mielec.



