Na ten sukces w Poznaniu czekali od dawna. "Kolejorz", po siedmiu latach przerwy, po raz ósmy w swojej historii znalazł się na czele tabeli Ekstraklasy. Już w czasie ostatniego meczu sezonu z Zagłębiem Lubin kibice Lecha rozpoczęli celebrowanie tytułu mistrza Polski . Później feta przeniosła się na ulice miasta.

Fani tłumnie zgromadzili się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich , gdzie przez ponad dwie godziny czekali na piłkarzy. Gdy ci wreszcie dotarli, przystąpiono do hucznej imprezy. Były chóralne śpiewy i entuzjastyczne okrzyki. Jednak w pewnym momencie sytuacja wymknęła się spod kontroli. Prezes Piotr Rutkowski i zawodnicy Lecha zaczęli... obrażać Raków Częstochowa, który długo "bił się" z poznaniakami o mistrza. Do sieci trafiło nagranie dokumentujące wulgarną przyśpiewkę intonowaną przez graczy i szefa klubu.

Reklama

Zachowanie Rutkowskiego spotkało się z falą krytyki. Do teraz oficjalnie nie przeprosił Rakowa. Tymczasem na Gali Ekstraklasy doszło do dość niezręcznego spotkania, bowiem na imprezie bawili się zarówno lechici jak i działacze oraz piłkarze z Częstochowy. Jednak to wcale nie na Piotrze Rutkowskim skupiona była uwaga. Show skradła... jego siostra.

Skandal podczas fety Lecha. Bojkot Rakowa? Papszun mówi otwarcie

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Oto plany Lecha Poznań. Dyrektor zdradza szczegóły. Wideo INTERIA.TV

Maja Rutkowska na Gali Ekstraklasy. Siostra szefa Lecha Poznań skradła show

Maja Rutkowska jest współwłaścicielką klubu z Poznania i niejako jego szarą eminencją. Na meczach przy Bułgarskiej bywa regularnie, lecz w mediach i na oficjalnych imprezach oraz spotkaniach pojawia się tak rzadko (a właściwie pojawiła się tylko raz, przyszła na zeszłoroczną konferencję prasową Lecha), że każde takie jej wyjście rozpatrywane jest w kategoriach niezłej sensacji .

Za tym, by trzymała się z dala od oczu opinii publicznej, ma opowiadać się Piotr Rutkowski. Jego stanowisko podyktowane jest przede wszystkim troską. Nie chce, by jego siostra była wystawiona na ostrzał i musiała stawiać czoła hejterom.

Sama Rutkowska raczej unika głębszego angażowania się w sprawy męskiej drużyny Lecha. Swoją uwagę skupia przede wszystkim na sekcji żeńskiej. Trenerka Alicja Zając, w rozmowie z Radosławem Nawrotem z Interii , podkreślała, że istotnie siostra Piotra Rutkowskiego jest nie tylko prezeską tytularną, ale szefową mocno obecną w poznańskiej drużynie kobiecej.

Angażuje się cały czas. Spośród naszych meczów nie była chyba tylko na jednym, po meczu zawsze dostajemy od niej jakąś wiadomość, zawsze reaguje. Rozmawiała też z dziewczynami, żeby zdjąć z nich stres i presję. Widać, że chce tym żyć. A my cieszymy się, że naszą szefową jest kobieta - wyjawiła.

Rutkowska zrobiła wyjątek i pojawiła się na Gali Ekstraklasy. Na tę okazję założyła białą suknię podkreślającą sylwetkę. Z uśmiechem na twarzy pozowała do zdjęć, a jej obecność na wydarzeniu nie umknęła internautom. "Niekwestionowana gwiazda tego sezonu - sukces, klasa i determinacja wypisane na twarzy. Będziemy razem święcić jeszcze wiele triumfów", "Czy Maja Rutkowska mogłaby zostać prezesem już w dniu jutrzejszym?", " Pięknie uśmiechnięta dziś Panna Maja Rutkowska", "Maja Rutkowska Top!" - zachwycają się.

Siostra szefa Lecha Poznań zaliczyła zatem bardzo udany debiut na salonach. Być może zachęci ją to do dalszych występów przed kamerami. Wizerunek "Kolejorza" z pewnością tylko by zyskał.



Absurd wokół Lecha Poznań. Wygrał, choć liga mocna, a nie słaba

Zdjęcie Maja Rutkowska niespodziewanie pojawiła się na Gali Ekstraklasy / Piotr Molecki / East News

Zdjęcie Maja Rutkowska niespodziewanie pojawiła się na Gali Ekstraklasy / Hornet / Reporter

Zdjęcie Maja Rutkowska niespodziewanie pojawiła się na Gali Ekstraklasy / Hornet / Reporter

Zdjęcie Maja Rutkowska z drużyną Lecha Poznań na Gali Ekstraklasy / Piotr Molecki / East News