Po tym, jak Maciej Skorża w sezonie 2021/2022 doprowadził piłkarzy Lecha Poznań do mistrzostwa Polski, wydawało się, że szkoleniowiec pójdzie za ciosem i powalczy z "Kolejorzem" również w europejskich pucharach. Tak się jednak nie stało, a zasłużony szkoleniowiec w czerwcu ubiegłego roku rozstał się z wielkopolskim klubem z powodów osobistych.

Lech Poznań objął John van den Brom , a Maciej Skorża dość szybko wrócił na ławkę trenerską, ale już nie w Polsce. W listopadzie 51-latek objął japoński klub Urawa Red Diamonds i to właśnie w roli szkoleniowca zespołu z Kraju Kwitnącej Wiśni stanął przed szansą zdobycia trofeum, jakiego wśród polskich szkoleniowców nie ma nikt - wygrania Ligi Mistrzów.

Prowadzona przez Polaka drużyna z Japonii zagrała bowiem w finale. Awans do wielkiego finału zawodnicy Urawa Red Diamonds wywalczyli jeszcze w sierpniu, wygrywając zmagania w dywizji wschodniej. Nie było to dziełem Macieja Skorży, ten finał dostał niejako w pakiecie wraz z objęciem posady w Saitamie. Sam finał jednak rozegrał już on.