Lider z Poznania rozgromił wicelidera z Wrocławia i co ważne - zaprezentował bardzo efektowną piłkę po ubiegłotygodniowej wpadce w Białymstoku. - Mecz z Jagiellonią też wyglądał w pierwszej połowie bardzo dobrze, zabrakło tylko bramki. A dziś to się udało i kontrolowaliśmy mecz - mówił Skorża. Założeniem poznańskiej drużyny było stosowanie wysokiego pressingu już od pierwszego gwizdka sędziego Bartosza Frankowskiego i z tym Śląsk sobie nie poradził. - Mieliśmy szczęście już w 2. minucie, Amaral podjął świetną decyzję, że uderzał słabszą lewą nogą. To było ważne, bo dało nam pewność siebie - tłumaczył Skorża.

Lech Poznań, Jakub Kamiński, Filip Bednarek, kibice

Trener "Kolejorza" wyróżnił m.in. Jakuba Kamińskiego, który zdobył dwie bramki. - Drużyna pracowała dobrze jako całość, ale druga i trzecia bramka to indywidualne umiejętności Kuby. Cieszę się, że strzelił tak ważne bramki - mówił Skorża, który chwalił też Filipa Bednarka za interwencję z 29. minuty, gdy obronił groźny strzał Roberta Picha. - To było przy wyniku 1-0. Gdyby nie on, mogło być bardziej nerwowo.

Niezwykła w tym meczu była też atmosfera, którą stworzyło ponad 28,8 tys. widzów. - Dziękujemy za wsparcie, ono jest dla nas bardzo ważne. Szkoda, że z Legią nie zagramy u siebie - mówił Skorża. "Kolejorz" zagra z mistrzem Polski w następnej kolejce, już po przerwie na mecze reprezentacji.

Lech Poznań. Dani Ramirez otwierał przestrzenie

Co ciekawe, Skorża znalazł dziś miejsce na boisku tak dla Joao Amarala, jak i Daniego Ramireza, który pierwszy raz w lidze wyszedł na boisko w podstawowym składzie. Portugalczyk został przesunięty na skrzydło, gdzie tym razem brakowało lekko kontuzjowanego Adriela Ba Loua. Ramirez był z kolei środkowym, ofensywnym pomocnikiem. - Bardzo pozytywnie go oceniam, był aktywny i pokonał chyba największy dystans w naszej drużynie. Patrzę też, jak dużo spokoju włożył w fazę przejścia z obrony do ataku, dobrze rozprowadzał piłki. I tak padła pierwsza bramka, gdy otworzył nam przestrzeń, gdy zagrał na lewo do Rebocho - mówił Skorża.

