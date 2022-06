Maciej Skorża przemówił: Niestety, muszę wysiąść na tym przystanku

To była piłkarska informacja dnia w poniedziałek - Lech Poznań nagle ogłosił, że na własną prośbę trener Maciej Skorża zrezygnował z pracy. I to na kilka dni przed startem przygotowań do kolejnego sezonu oraz kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Skorża tłumaczył swoją decyzję ważnymi sprawami osobistymi. Dziś klub z Poznania zamieścił w mediach społecznościowych nagranie z Maciejem Skorżą, który dziękował m.in. prezesom, dyrektorowi sportowemu Tomaszowi Rząsie ("był bardzo dużym wsparciem i z którym wiele decyzji konsultowaliśmy"), kierownikowi drużyny Mariuszowi Skrzypczakowi ("najlepszy kierownik w Ekstraklasie"), ale i kibicom. - Dla was specjalne słowa podziękowania, za to, jaką atmosferę potrafiliście stworzyć, na wyjazdach, ale szczególnie przy Bułgarskiej. Będę to długo pamiętać - powiedział Skorża.

Przyznał, że w pamięci zapadła mu mistrzowska feta, którą lechici celebrowali po ostatnim spotkaniu z Zagłębiem Lubin. - Jak wspominam tę waszą radość podczas fety, to osładza to wszystkie zakręty sezonu. I dopiero ona uzmysłowiła mi, jak bardzo ważny był ten sezon i jak wszyscy w Wielkopolsce czekali na to mistrzostwo na stulecie - mówił Skorża. Piłkarzy nazwał głównymi aktorami: - Jesteście wykonawcami tej całej naszej radości. Chłopaki, słowa uznania za waszą pracę, jak potrafiliście reagować w tym sezonie. Trzymam za was kciuki w kolejnym, niech będzie równie radosny - mówił Skorża.

Ja niestety muszę wysiąść na tym przystanku, ale lokomotywa będzie pędziła dalej. Maciej Skorża, były trener Lecha

- Wierzę, że ten sezon przed wami będzie równie owocny i trzymam kciuki, byście w Europie i Ekstraklasie znaleźli się na tych miejscach, na których Lech powinien być. Dziękuję za ten sezon - zakończył Maciej Skorża.

Lech szuka następcy Macieja Skorży

Od wtorku Lech szuka nowego szkoleniowca - jest praktycznie przesądzone, że będzie to trener zagraniczny. Lech rozpoczął nawet rozmowy z Holendrem Johnem van den Bromem, ale to tylko jedna z kilku możliwości. Przygotowania piłkarze rozpoczną z Rafałem Janasem, który był asystentem Skorży. W sobotę i niedzielę na stadionie w Poznaniu odbędą się badania medyczne lechitów, a w poniedziałek ruszą już treningi.