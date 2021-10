Maciej Skorża kontra Czesław Michniewicz - pojedynek świetnych taktyków

W niedzielnym starciu zmierzą się dwaj trenerzy, uważani w polskiej lidze za świetnych taktyków, jednych z najlepszych w Ekstraklasie. Można więc spodziewać się jakichś niekonwencjonalnych rozwiązań taktycznych w spotkaniu, co zresztą sygnalizuje trener Skorża. - Każdy nasz mecz ma dodatkową historię taktyczną. Przykładowo, w starciu ze Śląskiem Wrocław mieliśmy swój pomysł na asymetryczne rozgrywanie ataku - mówi poznański trener.



- Chcemy być sobą - mówi trener Skorża w odpowiedzi na pytania, czy Lech da sobie narzucić taktykę Legii i trenera Michniewicza. - Też analizujemy przeciwnika i chcemy dostosować się do jego stylu gry. Oczywiście, Legia nie będzie się tylko broniła. Jej defensywna taktyka z Ligi Europy jest wyrachowana. W naszym meczu będą różne fazy, Legia będzie tu częściej w ataku pozycyjnym niż w Lidze Europy. Przewiduję posiadanie piłki w graniach 50 procent dla każdego.

Lech Poznań pod wodzą Macieja Skorży i Czesława Michniewicza

Obaj szkoleniowcy już wcześniej prowadzili Lecha Poznań - Czesław Michniewicz był jego trenerem w latach 2003-2006, a Maciej Skorża w latach 2014-2015, gdy sięgnął po mistrzostwo. - Znamy się z Czesiem od wielu lat i szanujemy - mówi Maciej Skorża. - Obaj wiemy, jak dużo przeszliśmy i jak wiele wysiłku kosztowało nas, by spotkać się w takim meczu jak niedzielny.



Jak dodaje trener Kolejorza, dodatkowy szacunek Czesław Michniewicz wywołał u niego, gdy awansował na Mistrzostwa Europy U-21 i pokonał w dwumeczu Portugalię. - Ogromna sprawa dla polskiej piłki - mówi. - Czesiek był tak naprawdę o jeden mecz od wyjazdu na igrzyska olimpijskie do Tokio. Też próbowałem się tam dostać [jako selekcjoner olimpijskiej reprezentacji Emiratów Arabskich - przyp. red.] i wiem, jaka to skala trudności.



I dodaje: - Do momentu tych mistrzostw Czesiek budził mój szacunek na krajowym podwórku. To, co zrobił z kadrę U-21 i teraz, z Legia w Lidze Europy, sprawia że dochodzę do wniosku, że spokojnie może myśleć o lidze silniejszej niż polska.

Legia - Lech i pozostałe mecze 11. kolejki PKO Ekstraklasy. Terminarz

Ekstraklasa. Legia - Lech: transmisja tv i stream online

Mecz Legia - Lech w niedzielę o godz. 17.30, transmisja i stream online TVP Sport oraz na Canal+Premium, Canal+4K i Canal+Sport 3, "na żywo" na Sport.Interia.pl.