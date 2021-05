Trener Maciej Skorża już raz zadeklarował walkę o dublet dla Lecha Poznań w 2022 roku. Teraz mówi: - Do tych deklaracji podchodziłbym spokojnie, bo nie słowa zdobędą mistrzostwo Polski. Nie mam jednak zamiaru się asekurować. Inne cele byłyby minimalizmem.

Kibice Lecha Poznań od dawna mają pretensje do klubu, że ten nie składa podobnych deklaracji i nie wyznacza zespołowi ambitnych celów, a jedynie mówi o miejscu w czołówce, walce o najwyższe cele itd. Trener Skorża po objęciu zespołu stwierdził, że zamierza walczyć o dublet, co z ust prezesów klubu do tej pory nie padło.



- Ten temat stanął na pierwszej naszej rozmowie, gdy określaliśmy po co tu przyszedłem. I to powiedziałem zawodnikom w szatni, gdy wyjaśniałem im jakie są moje oczekiwania - wyjaśnia poznański szkoleniowiec. - Teraz cały czas przewija się ten temat, ale ja do tych deklaracji podchodziłbym spokojnie, bo nie słowa zdobywają mistrzostwo Polski, a to co pokażemy, jakość i zaangażowanie w nowym, trudnym sezonie.

Trener Maciej Skorża ucina minimalizm

Deklarację walki o dublet złożył też piłkarz Jakub Kamiński, co trener Skorża popiera. - Mnie tylko cieszy, że piłkarze stawiają sprawę w ten sposób, bo to znaczy, że myślimy podobnie - uważa.

I dodaje: - Rozmawiamy o mistrzostwie, nie może być inaczej, skoro jesteśmy w takim klubie i takim momencie. Mówienie teraz o czymkolwiek innym w szatni byłoby minimalizmem, dlatego nie zamierzam się asekurować. To nasz cel, do niego będziemy dążyli i wierzę, że będziemy mieli dostateczne umiejętności i cały background, który pozwoli nam go zrealizować.

Faktu, że wcześniej podobne deklaracje nie padały, skomentował nie chciał. - Nie wszystko śledziłem, nie było mnie w kraju i nie wiem, jak sytuacja wyglądała wcześniej. Teraz wygląda tak. Na moim miejscu każdy trener podszedłby do tematu tak samo.