Łukasz Trałka i Mariusz Rumak znów w Lechu. Zaskakujące role!

Mariusz Rumak został trenerem Lecha pod koniec lutego 2012 roku - wcześniej był asystentem Jose Mari Bakero, a Hiszpan został wyrzucony po słabym początku wiosny i kompromitującej porażce w Chorzowie. Latem do zespołu dołączył Łukasz Trałka i od razu stał się podstawowym graczem "Kolejorza". Obaj panowie wspólnie pracowali do sierpnia 2014 roku, gdy Rumak został zwolniony po kompromitującej porażce w eliminacjach do Ligi Europy z islandzkim Stjarnanem Garðabær. Wtedy Lech zatrudnił Macieja Skorżę, który z Trałką w składzie sięgnął po mistrzostwo Polski. Piłkarz opuścił Lecha w 2019 roku - przeniósł się do pierwszoligowej Warty, z którą awansował do Ekstraklasy i dwukrotnie się w niej utrzymał. W maju zakończył karierę - symbolicznie, w derbowym starciu właśnie z Lechem. Dostał pamiątkowe antyramy z koszulkami od obu klubów, a licznik jego spotkań w Ekstraklasie zatrzymał się na 431 pojedynkach. Rumak z kolei pracował w czterech klubach, m.in. Zawiszy Bydgoszcz i Śląsku Wrocław, a w poprzednim roku prowadził reprezentację Polski U-19. W listopadzie został zwolniony.

Lech Poznań Lech chciał mieć wielki talent. Sytuacja się komplikuje... Teraz obaj wracają do Lecha - wzmocnią jednak nie struktury pierwszego zespołu, a działającej we Wronkach Akademii. Lech bardzo mocno bowiem stawia na szkolenie - lada chwila zakończy się budowa profesjonalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego, które powstaje na stadionie we Wronkach. Będzie zawierać m.in. zaawansowany symulator skills.lab Arena. Austriacka firma pierwszy taki system treningowy stworzyła w 2019 roku w Ingolstadt w Niemczech, a kolejne dwa otwarto w zeszłym roku: w Akademii Bayernu Monachium i w Walnut Creek koło San Francisco. Ten we Wronkach jest czwartym - działa już od kilku miesięcy.

Wraz ze zmianami infrastrukturalnymi idą w parze zmiany personalne - to zaś wiąże się m.in. z zatrudnieniem Rumaka i Trałki. Ten pierwszy będzie wicedyrektorem Akademii do spraw rozwoju trenerów, a równoległą funkcję szefa rozwoju indywidualnego zawodników przejmie Rafał Ulatowski. - Zależy nam na tym, by wychowywać nie tylko piłkarzy na potrzeby naszego pierwszego zespołu czy reprezentacji Polski, ale także jak najlepszych trenerów. W tej drugiej kwestii pomoże nam właśnie Mariusz Rumak, czyli trener z dużym ekstraklasowym doświadczeniem oraz doskonale znający środowisko - twierdzi dyrektor Akademii Lecha Marcin Wróbel.

Łukasz Trałka ma przekonywać młodych piłkarzy

Trałka z kolei w ostatnich latach powtarzał, że po zakończeniu kariery chce pozostać w Poznaniu, choć pochodzi z Podkarpacia. I tak się stało - od 1 lipca będzie szefem scoutingu młodzieżowego w Akademii Lecha. Wraca więc do klubu z Bułgarskiej po trzech latach przerwy.

Z racji swojego doświadczenia piłkarskiego Łukasz będzie potrafił nie tylko odpowiednio ocenić potencjał młodych piłkarzy, jak i powiedzieć sporo o sposobie, w jaki mogą być oni wprowadzani do dorosłej piłki oraz tym samym wziąć czynny udział w procesie samej rekrutacji. Rozwijamy struktury skautingu, chcemy poszerzyć jego siatkę i w tym także będzie on służył nam swoim wsparciem - mówił na klubowej stronie dyrektor Marcin Wróbel.

Planowaniem karier piłkarzy z młodzieżowych struktur klubu dalej ma się zajmować inny były gracz "Kolejorza" - Zbigniew Zakrzewski.