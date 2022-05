Liga Mistrzów. Lech Poznań zna możliwych rywali. Z kim ma 95 proc. szans?

Oprac.: Bartosz Nosal Lech Poznań

Lech Poznań był najlepszy w Ekstraklasie i jako mistrz Polski 2022 przystąpi do eliminacji Ligi Mistrzów. Choć losowanie pierwszej rundy eliminacji Champions League odbędzie się dopiero 14 czerwca, to Lech już zna komplet 15 potencjalny rywali na tym etapie. Do tego grona dołączył mistrz Słowenii, NK Maribor. Lech Poznań, by zagrać w Lidze Mistrzów, musi pokonać aż cztery rundy eliminacji.

Zdjęcie Lech Poznań w I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów może wylosować m.in. mistrza Słowenii NK Maribor / Stefan JERREVANG TT_News Agency / AFP // Patricia De Melo Moreira / AFP / AFP