W I rundzie eliminacji Ligi Europy Lech Poznań zmierzy się z łotewskim zespołem Valmiera FC. Czy w tym roku poznaniakom uda się awansować do fazy grupowej? Mecz "Kolejorza" w eliminacjach Ligi Europy pokaże w Polsat Sport i Super Polsat.

Już w czwartek Lech Poznań zmierzy się w eliminacjach Ligi Europy z czołowym zespołem Optibet Virsligi, łotewskim Valmiera FC. Faworytem tego spotkania będą jednak Polacy, choć rozgrywki ligowe rozpoczęli od porażki. Podopiecznych trenera Tamaza Pertiiego na dodatek czeka wyjazd do Poznania, gdzie "Kolejorz" będzie miał obowiązek zwyciężyć. Celem poznaniaków jest awans do fazy grupowej Ligi Europy.

W barwach Kolejorza zobaczymy prawdopodobnie nowych piłkarzy, którzy latem dołączyli do zespołu trenera Dariusza Żurawia: obrońcę Alana Czerwińskiego (podpisał kontrakt opuszczając Zagłębie Lubin), bramkarza Filipa Bednarka, który dołączył do Lecha z Heerenveen, czy mającego na koncie premierowe trafienie w PKO BP Ekstraklasie napastnika Mikaela Ishaka, pozyskanego z 1.FC Nurnberg.



Na boisku nie zobaczymy natomiast bohatera ostatnich dni, czyli Jana Sykory, za którego Lech zapłacił najwięcej w historii - 1 mln euro. Klubowi medycy nie zdążyli zgłosić Czecha do protokołów medycznych UEFA, przez co nie ma możliwości, aby ten został zgłoszony do pucharowej kadry.



Spotkanie Lech Poznań - Valmiera w najbliższy czwartek 27 sierpnia. Początek o godz. 21.00.

Terminarz 1. rundy Ligi Europy