​Lech Poznań zagra dziś o 18.55 ze Standardem Liege w trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Europy. Rywale "Kolejorza" są poważnie osłabieni, szanse na pokonanie trzeciej obecnie drużyny ligi belgijskiej są więc bardzo duże. Dla obu drużyn będzie to mecz o "być albo nie być" w walce o wyjście z grupy. Obie po dwóch kolejkach nie mają punktu i kolejna porażka może pozbawić któryś z zespołów szans na awans do 1/16 finału. Transmisja meczu Lech - Standard w Polsacie Sport Premium 1 od godziny 18:45.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Europy. Dariusz Żuraw o stanie zdrowia piłkarzy Lecha Poznań przed meczem ze Standardem Liege (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Pomocnik "Kolejorza" Jakub Moder uważa, że jego drużynę wciąż stać na zajęcie jednego z dwóch pierwszych miejsc.

Reklama

- Start w Lidze Europy traktujemy jako fajną przygodę, ale też jesteśmy nie tylko po to, żeby sobie pograć. Chcemy też zdobywać punkty, mecze z Benficą i Rangers pokazały, że możemy powalczyć o coś więcej. Te dwa spotkania ze Standardem będą kluczowe. Uważam, że w tej grupie jeszcze jest wszystko możliwe i jesteśmy się w stanie pokusić się o awans - podkreślił reprezentant Polski.

Trener Dariusz Żuraw poinformował na konferencji prasowej, że dwaj kluczowi piłkarze - Jakub Kamiński i Pedro Tiba, których zabrakło m.in. w ostatnim spotkaniu LE w Glasgow, będą już do jego dyspozycji.

Belgowie z kolei do Poznania przylecieli w mocno osłabionym składzie. Największa strata to brak Zinho Vanheusdena. Filar obrony i kapitan zespołu doznał kontuzji kolana podczas niedzielnego meczu ligowego z Ostendą. We wtorek wieczorem klub poinformował, że w drużynie stwierdzono sześć przypadków zakażeń koronawirusem. W tym gronie znaleźli się dwaj podstawowi obrońcy: Collins Fai i Konstantinos Laifis oraz Damjan Pavlović, Eden Shamir, Moussa Sissako i Abdoul Fessal Tapsoba.

Dla obu drużyn to również okazja na sięgnięcie po pierwsze premie finansowe. W fazie grupowej UEFA za zwycięstwo płaci 570 tysięcy euro, a za remis - 190 tys.

Mecz Lecha ze Standardem rozpocznie się godzinie 18:55. O tej samej porze w Lizbonie zacznie się drugie spotkanie w grupie D. Benfica zagra z Rangers FC.

Transmisja meczu Lech - Standard w Polsacie Sport Premium 1 od godziny 18:45. Przedmeczowe studio od godziny 17:00.

Liga Europy: wyniki, tabele, strzelcy, terminarz

Oglądaj na żywo największe europejskie gwiazdy piłki nożnej i ekscytujące zmagania najlepszych europejskich drużyn - fazy pucharowe Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europy UEFA 2020/2021 na kanałach Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2, w Cyfrowym Polsacie, Plusie i IPLI. Prestiżowe rozgrywki dostępne są w telewizji, na komputerach, smartfonach i tabletach.

PAP, WŁ, Polsat Sport