Lech Poznań zna już komplet rywali, z którymi zmierzy się w fazie grupowej Ligi Europy. Będą to: Benfica, Standard Liege oraz Glasgow Rangers. "Kolejorz" uniknął więc starcia z najgroźniejszymi rywalami, takimi jak SSC Napoli, Tottenham, AS Roma czy Leicester City, lecz mimo to podopiecznym trenera Dariusza Żurawia nie będzie łatwo o awans do fazy pucharowej. Nie można ich jednak przekreślać.

Losowanie rozpoczęło się w piątek 2 października o godzinie 13 w szwajcarskim Nyonie.

Lech Poznań - który w 4. rundzie eliminacji pokonał 2-1 Royal Charleroi - był losowany z czwartego koszyka, w którym znalazły się kluby z najniższym współczynnikiem w rankingu UEFA.

"Kolejorz" trafił do grupy D, do której los przydzielił także: Benficę, Standard Liege oraz Glasgow Rangers.



Pierwsze mecze grupowe zostaną rozegrane w czwartek 22 października, a ostatnie 10 grudnia.

Do 1/32 finału awansują po dwie najlepsze drużyny. Finał LE 2020/21 zaplanowano w Gdańsku.

Liga Europy 2020/21 - faza grupowa Lp. Nazwa klubu Punkty Liczba meczów Bilans bramkowy Grupa A 1. AS Roma 2. Young Boys Berno 3. CFR Cluj 4. CSKA Sofia Grupa B 1. Arsenal 2. Rapid Wiedeń 3. Molde 4. Dundalk Grupa C 1. Bayer Leverkusen 2. Slavia Praga 3. Hapoel Beer Szewa 4. OGC Nic Grupa D 1. Benfica 2. Standard de Liege 3. Glasgow Rangers 4. Lech Poznań Grupa E 1. PSV Eindhoven 2. PAOK 3. Granada 4. Omonia Grupa F 1. SSC Napoli 2. Real Sociedad 3. AZ Alkmaar 4. HNK Rijeka Grupa G 1. SC Braga 2. Leicester 3. AEK Ateny 4. Zoria Ługańsk Grupa H 1. Celtic 2. Sparta Praga 3. AC Milan 4. LOSC Lille Grupa I 1. Villarreal 2. Karabach Agdam 3. Maccabi Tel Awiw 4. Sivasspor Grupa J 1. Tottenham 2. Łudogorec Razgrad 3. LASK Linz 4. Royal Antwerpia Grupa K 1. CSKA Moskwa 2. Dinamo Zagrzeb 3. Feyenoord 4. Wolfsberger Grupa L 1. KAA Gent 2. Crvena Zvezda 3. Hoffenheim 4. Slovan Liberec

