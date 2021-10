- Mecz Legia - Lech to dla mnie jest hit Ekstraklasy bez względu na to, na którym miejscu w tabeli jest drużyna z Warszawy, tę niską pozycję traktuję tylko w kategorii ciekawostki. Czekam na to spotkanie Legii i Lecha w Warszawie chyba najbardziej od 2015 roku, gdy Lechowi Macieja Skorży udało się zrewanżować w lidze za porażkę w finale Pucharu Polski - mówi Bartosz Nosal w podcaście "Lech na właściwym torze". - Moim zdaniem Legia w meczu z Lechem to będzie ta Legia ze spotkania z Leicester w Lidze Europy, a nie Legia, która przegrała w Gdańsku z Lechią. Dla mnie Legia nie kłopotów, nie ryje po dnie, ona po prostu przesunęła priorytety. A te straty punktowe w Ekstraklasie, zwłaszcza biorąc pod uwagę zaległości do odrobienia, wcale nie są takie duże - dodaje Radosław Nawrot.

Legia - Lech i Czesław Michniewicz kontra Maciej Skorża

Mecz Legia - Lech to też pojedynek trenerów. - Czesława Michniewicza i Maciej Skorża to czołowi taktycy w całej Ekstraklasie, dlatego jestem bardzo ciekaw, jak ten mecz będzie wyglądał, kto komu będzie chciał oddać piłkę. Z jednej strony nie zdziwi mnie wyrównany mecz zakończony wynikiem 0-0, a z drugiej, podejrzewam, że któryś z trenerów może np. nastawić swój zespół na frontalny atak od samego początku, w ramach zaskoczenia rywala - mówi Bartosz Nosal. - Pozycja Czesława Michniewicza w Legii jest inna niż różnych trenerów w Poznaniu, np. Dariusza Żurawia w zeszłym sezonie. Dariusz Żuraw był w podobnej sytuacji, gdy dobre występy w europejskich pucharach nie szły w parze z punktowaniem w Ekstraklasie, a jednak długo miał on poparcie klubu. Czesław Michniewicz tego poparcia zdaje się nie mieć. Natomiast uważam, że i Legia musi ten mecz wygrać, i Lech musi skończyć z wiecznymi porażkami w Warszawie, z tymi kolejnymi rozdziałami w Księdze Hioba. Lech też jest "na musiku", ten sezon musi się skończyć mistrzostwem, Poznań nie przyjmie innej wersji zdarzeń. Mogę się najwyżej zgodzić z tym, że ewentualna porażka będzie miała większe konsekwencje w przypadku Legii niż w przypadku Lecha - dodaje Radosław Nawrot w podcaście "Lech na właściwym torze".



Podcast "Lech na właściwym torze" - odc. 25

