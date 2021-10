Mecz Legia - Lech to hit 11. kolejki PKO Ekstraklasy, spotkanie mistrza Polski i lidera ligi, starcie odwiecznych rywali. Od dwóch tygodni mecz z Legią to dla kibiców Lecha temat numer 1. Fani "Kolejorza" skrzyknęli się, by pożegnać piłkarzy Lecha Poznań wyjeżdżających autokarem do Warszawy w przeddzień meczu.



Legia - Lech. Kibice pożegnali piłkarzy

Pod stadion przy ul. Bułgarskiej przyszło kilkuset kibiców (do pół tysiąca), którzy po tym, jak podjechał do nich autokar z piłkarzami Lecha Poznań, odpalili race i odśpiewali kilka stadionowych przyśpiewek. Wśród kibiców było widać zarówno bywalców "Kotła", jak i rodziny z dziećmi. - Kibice byli proszeni, by ze względów sanitarnych nie podchodzić do piłkarzy i trenerów, którzy wyszli na chwilę przed autokar. Miałem wrażenie, że m.in. Adriel Ba Loua był zachwycony atmosferą przedmeczową - opisuje Radosław Laudański, kibic z Poznania, który pisze dla strony Calcio Merito.

Mecz Legia - Lech w niedzielę o godz. 17.30, transmisja i stream online w TVP Sport i Canal +, "na żywo" na Sport.Interia.pl.

BN