Legia - Lech: hit Ekstraklasy jak derby Sztokholmu? "To uczucie, gdy kibice buczą i wyzywają"

- Uwielbiam grać przed naszymi kibicami, ale to uczucie, gdy już w momencie wyjścia na rozgrzewkę ludzie na stadionie rywala na ciebie buczą i wyzywają też jest ciekawe. Może to dziwne, ale lubię to, czekam na to - mówi Jesper Karlström z Lecha Poznań. Mecz Legia - Lech o 17.30, transmisja w TVP Sport, Canal+Premium, Canal+4K, Canal+Sport 3.

