Mecz Legia - Lech do przerwy skończył się bezbramkowym wynikiem, co według historycznych statystyk w roli faworyta stawiało Legię Warszawa. A jednak to Lech Poznań zdobył pierwszego gola w drugiej połowie w hicie PKO Ekstraklasy.





Legia - Lech. Gol Mikaela Ishaka [WIDEO]

Lech Poznań w 54. minucie meczu z Legią Warszawa miał rzut wolny. Do piłki podszedł Portugalczyk Pedro Rebocho, precyzyjnie dośrodkował w pole karne, a Szwed Mikael Ishak, równie precyzyjnym strzałem zdobył gola, w czym w ogóle nie przeszkodziła mu obrona Legii.



Reklama

Legia - Lech. Mikael Ishak po golu samodzielnym liderem strzelców Ekstraklasy

Gol w meczu Legia - Lech był bramką numer 8 Mikaela Ishaka w tym sezonie PKO Ekstraklasy. Tym samym kapitan Lecha Poznań wyprzedził Pelle van Amersfoorta z Cracovii (7 goli), z którym wcześniej był wspólnie liderem strzelców PKO Ekstraklasy.



Po sześć goli mają Jesús Jiménez (Górnik Zabrze), Ivi López (Raków Częstochowa) i Bartosz Śpiączka (Górnik Łęczna).

Z kolei po pięć goli w PKO Ekstraklasie zdobyli do tej pory Erik Expósito (Śląsk Wrocław), Jesús Imaz (Jagiellonia Białystok), Damian Warchoł (Wisła Płock), Piotr Wlazło (Bruk-Bet Termalica Nieciecza) i Łukasz Zwoliński (Lechia Gdańsk).

Legia - Lech. Składy na hit PKO Ekstraklasy

Pierwszy skład Legii na mecz z Lechem: Tobiasz - Johansson, Jędrzejczyk (kapitan), Wieteska, Ribeiro - Josue, Slisz - Kastrati, Muci, Luquinhas - Emreli.



Pierwszy skład Lecha na mecz z Legią: Bednarek - Šatka, Salamon, Milić, Rebocho - Ba Loua, Karlström, Tiba, Kamiński - Amaral - Ishak (kapitan).

CZYTAJ TEŻ: Legia - Lech. Mirosław Okoński: Nawet moja żona wróciła na mecze Lecha

CZYTAJ TEŻ: Legia - Lech. Afera biustonoszowa, awans z Marcelo Bielsą. Barry Douglas, gole i wspomnienia



CZYTAJ TEŻ: Legia - Lech i Wojciech Kowalczyk kontra Andrzej Juskowiak

Legia - Lech - "na żywo"

Mecz Legia - Lech - "na żywo" na Sport.Interia.pl.

WSZYSTKO O MECZU LEGIA - LECH



BN