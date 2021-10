W meczu Legia - Lech padł gol po strzale Artura Jędrzejczyka, ale sędzia Tomasz Musiał go nie uznał. Do przerwy było więc 0-0.





Legia - Lech 0-0 do przerwy. Jakim wynikiem kończyły się mecze w Warszawie przy braku goli do przerwy?

Historia meczów Legia - Lech w Warszawie pokazuje, że przy braku goli do przerwy, to Legia dużo częściej ostatecznie osiągała korzystny wynik. Lech wygrał tylko siedem z 35 meczów (i w Ekstraklasie, i w Pucharze Polski) z Legią w Warszawie, w których było 0-0 do przerwy. Ostatni raz - w 2008 roku po golu Przemysława Pitrego i w 1995 roku po golu Jacka Dembińskiego.



Przy 0-0 do przerwy w meczu Legia - Lech w Warszawie, ostateczny wynik był remisowy jedenaście razy (w tym sześć razy 0-0). Legia wygrywała z Lechem w Warszawie bezbramkowy mecz do przerwy aż 17 razy.

Legia Warszawa - Lech Poznań 1-3 (0-0) [10-04-1949]

Legia Warszawa - Lech Poznań 0-1 (0-0) [16-04-1950]

Legia Warszawa - Lech Poznań 1-1 (0-0) [23-09-1951]

Legia Warszawa - Lech Poznań 1-1 (0-0) [15-03-1953]

Legia Warszawa - Lech Poznań 0-0 [28-03-1954]

Legia Warszawa - Lech Poznań 0-0 [20-03-1955]

Legia Warszawa - Lech Poznań 2-1 (0-0) [07-09-1957]

Legia Warszawa - Lech Poznań 3-0 (0-0) [12-09-1962]

Legia Warszawa - Lech Poznań 0-0 [11-03-1973]

Legia Warszawa - Lech Poznań 2-0 (0-0) [10-05-1977]

Legia Warszawa - Lech Poznań 0-0 [30-03-1978]

Legia Warszawa - Lech Poznań 3-0 (0-0) [15-11-1980]

Legia Warszawa - Lech Poznań 1-0 (0-0) [30-10-1982]

Legia Warszawa - Lech Poznań 0-1 (0-0) [16-03-1983]

Legia Warszawa - Lech Poznań 0-2 (0-0) [05-05-1984]

Legia Warszawa - Lech Poznań 1-2 (0-0) [15-08-1984]

Legia Warszawa - Lech Poznań 2-0 (0-0) [31-10-1987]

Legia Warszawa - Lech Poznań 1-1 (0-0) [23-06-1988]

Legia Warszawa - Lech Poznań 1-1 (0-0) [30-05-1990]

Legia Warszawa - Lech Poznań 0-0 [15-06-1991]

Legia Warszawa - Lech Poznań 2-0 (0-0) [13-05-1992]

Legia Warszawa - Lech Poznań 0-1 (0-0) [10-05-1995]

Legia Warszawa - Lech Poznań 1-1 (0-0) [10-05-1997]

Legia Warszawa - Lech Poznań 0-0 [15-11-1997]

Legia Warszawa - Lech Poznań 2-0 (0-0) [21-05-2003]

Legia Warszawa - Lech Poznań 2-1 (0-0) [29-08-2003]

Legia Warszawa - Lech Poznań 1-0 (0-0) [01-06-2004]

Legia Warszawa - Lech Poznań 3-2 (0-0) [03-11-2006]

Legia Warszawa - Lech Poznań 0-1 (0-0) [12-04-2008]

Legia Warszawa - Lech Poznań 2-0 (0-0) [25-09-2009]

Legia Warszawa - Lech Poznań 1-0 (0-0) [18-05-2013]

Legia Warszawa - Lech Poznań 2-0 (0-0) [01-06-2014]

Legia Warszawa - Lech Poznań 1-0 (0-0) [15-04-2016]

Legia Warszawa - Lech Poznań 2-1 (0-0) [22-10-2016]

Legia Warszawa - Lech Poznań 2-1 (0-0) [19-10-2019]

Legia - Lech. Składy na hit PKO Ekstraklasy

Pierwszy skład Legii na mecz z Lechem: Tobiasz - Johansson, Jędrzejczyk (kapitan), Wieteska, Ribeiro - Josue, Slisz - Kastrati, Muci, Luquinhas - Emreli.



Pierwszy skład Lecha na mecz z Legią: Bednarek - Šatka, Salamon, Milić, Rebocho - Ba Loua, Karlström, Tiba, Kamiński - Amaral - Ishak (kapitan).

