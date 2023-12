Lech znów testował Salamona, trener zdradził wyniki. Pełne zaskoczenie

13 kwietnia UEFA wyprowadziła cios, po którym Lech długo nie mógł się pozbierać . Rano, dziesięć godziny przed spotkaniem ćwierćfinału Ligi Konferencji z Fiorentiną, do klubu wpłynęła informacja, że Bartosz Salamon zostaje zawieszony na trzy miesiące . To pokłosie pozytywnego wyniku kontroli antydopingowej po rewanżowym meczu poprzedniej rundy z Djurgårdens IF w Sztokholmie - w organizmie doświadczonego obrońcy wykryto bowiem chlortalidon , zakazany środek służący do maskowania stosowania dopingu.

Lech czekał 7,5 miesiąca na werdykt UEFA. Salamon nie mógł trenować przy Bułgarskiej

Już wtedy w Lechu spodziewali się, że wyrok będzie niższy, co najwyżej roczny. Wyniki były bowiem przekroczone nieznacznie, to świadczyło na korzyść Salamona. Aż wreszcie 24 listopada UEFA orzekła: Salamon będzie mógł wrócić do gry po 13 grudnia .

Dla Lecha to o tyle istotne, że do 24 listopada 32-letni piłkarz nie mógł nawet trenować z zespołem - przez 7,5 miesiąca. Wrócił więc do zespołu, ale sam wcześniej dbał o to, by być przygotowanym. Miał specjalną rozpiskę, często przebywał we Włoszech, odbywał po 10 treningów w tygodniu. Najprawdopodobniej będzie mógł jeszcze pomóc Lechowi w ostatnim spotkaniu w tym roku w Radomiu - w sobotę wieczorem. No i zacznie normalne przygotowania do wiosny.