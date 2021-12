Lech Poznań wraca do treningów w piątek 7 stycznia. We wtorek 11 stycznia Lech leci na zgrupowanie do Belek. Przez 12 dni bazą lechitów na Riwierze Tureckiej (do 23 stycznia) będzie Susesi Luxury Resort. Na miejscu zaplanowane jest rozegranie czterech sparingów, ale póki co znanych jest trzech przeciwników. Trwają ustalenia, z kim Lech zagra sparing we wtorek 18 stycznia. "Początkowo tego dnia miała odbyć się rywalizacja lidera PKO BP Ekstraklasy z Szachtarem Donieck. Ukraińcy są już niejako etatowym sparingpartnerem niebiesko-białych w ostatnich latach. Zespół regularnie występujący w fazie grupowej Ligi Mistrzów zmienił jednak plany" - informuje Lech Poznań na swojej stronie internetowej.

Lech Poznań przedstawił rywali w sparingach. Banik Ostrawa już bez Patrizio Stronatiego

Lech Poznań na początku obozu w Turcji zmierzy się z z Banikiem Ostrawa, który zajmuje aktualnie piąte miejsce w czeskiej lidze. Ustępuje tylko dwóm klubom ze stolicy kraju - Slavii oraz Sparcie, a także Viktorii Pilzno i 1. FC Slovacko. Banik, z którym przed laty był kojarzony król strzelców Euro 2004, Milan Baroš, w obecnej kadrze nie ma wielkich gwiazd, nawet w skali czeskiej piłki. Najlepszym strzelcem Banika Ostrawa jest Słowak Ladislav Almási. W tym sezonie 22-latek pozyskany z MFK Ružomberok zdobył osiem goli w czeskiej lidze.

W Baniku Ostrawa od lata 2021 r. nie gra już obrońca Patrizio Stronati, którego transferem Lech Poznań był mocno zainteresowany przez dłuższy czas. Czeski obrońca przed sezonem 2021/2022 przeprowadził się na Węgry, jego klubem jest Puskás Akadémia.



Lech Poznań kontra mistrz Gruzji Dinamo Batumi i pogromcy Tottenhamu NŠ Mura

Wobec wycofania się Szachtara Donieck, Lech Poznań nie zna jeszcze rywala w sparingu we wtorek 18 stycznia. W czwartek 20 stycznia, Lech Poznań zmierzy się z mistrzem Gruzji, Dinamo Batumi. Tamtejsza liga gra systemem wiosna-jesień, a Dinamo Batumi niedawno wywalczyło po raz pierwszy w historii tytuł.

Z kolei obrońca tytułu mistrza Słowenii będzie przeciwnikiem Lecha Poznań na koniec zgrupowania w Turcji. NŠ Mura niespodziewanie wygrał ligę słoweńską, a jesienią w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy sensacyjnie wygrał 2-1 z Tottenhamem, po golu w doliczonym czasie gry. Pozostałych pięć spotkań w LKE Słoweńcy przegrali (wyjazdowy mecz z Tottenhamem 1-5 oraz 0-2 i 1-3 z Vitesse Arnhem i 0-1 i 1-2 z Rennes).

Sparingi Lecha Poznań z transmisjami w LechTV, mecz z Miedzią bez kibiców

"Mecze z Turcji planujemy pokazywać na antenie Lech TV" - podaje klub w swoim komunikacie, a słowo "planujemy" można traktować jako usprawiedliwienie ewentualnych problemów technicznych, które zdarzają się podczas obozów w Turcji.

Lech Poznań do Polski wraca w czwartek 23 stycznia. Przez dwa tygodnie do wznowienia gry w PKO Ekstraklasie, Lech będzie trenował na własnych obiektach. "Trener Maciej Skorża w połowie tego cyklu chce jeszcze odbyć próbę generalną i dlatego w Poznaniu odbędzie się zamknięty dla kibiców sparing z pierwszoligową Miedzią Legnica w sobotę 29 stycznia" - podaje klub. W niedzielę 6 lutego Lech Poznań wznowi walkę o mistrzostwo Polski wyjazdowym meczem z Cracovią.



Lech Poznań - plan zimowych sparingów