Rafał Janas jest od lat prawą ręką Macieja Skorży - współpracuje z nim w kraju, ale też pomagał podczas prowadzenia przez Skorżę olimpijskiej reprezentacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich. - Zostałem kiedyś zapytany, jak oceniam zaplecze Lecha i to, które mieliśmy w Emiratach. Redaktor był mocno zaskoczony odpowiedzią, bo powiedziałem, że w Lechu mamy lepsze warunki do pracy. I nie jest to kurtuazją, bo naprawdę nie mamy się do czego przyczepić - mówi Janas i wymienia: - Dwie trawiaste płyty, wspaniałe warunki wewnątrz budynku jeśli chodzi o salkę do ćwiczeń i siłownię, świetne warunki dla młodzieży we Wronkach, gdzie powstają nowe udogodnienia. To chyba jeden z lepszych ośrodków w kraju.

Rafał Janas przed meczem Lech Poznań - Wisła Płock. Czego brakuje przy Bułgarskiej?

Asystent Macieja Skorży wskazał też jeden element, który wciąż może negatywnie wpływać na przygotowania drużyny w okresie zimowym czy wczesnowiosennym. - Może nam brakować boiska treningowego z podgrzewaną nawierzchnią. Z tego, co wiem, plany są jednak mocno zaawansowane i ta nawierzchnia się pojawi. Ułatwi nam to treningi w przyszłym roku w czasie przymrozków - mówił Janas. Takie boisko może być przydatne nie tylko w styczniu, jeszcze przed wylotem na zgrupowanie na południe Europy, lutym czy marcu, ale także w listopadzie bądź grudniu, gdy temperatura mocno spadnie. Lech zazwyczaj korzystał z boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Bułgarskiej, nad którym zimą stawiany jest balon. Ale i to nie zawsze wystarcza, a na dodatek taka płyta źle wpływa na piłkarzy. Właśnie brakiem odpowiednich warunków do treningów Dariusz Żuraw tłumaczył w tym roku kiepską postawę drużyny. - Cieszę się, że mamy już powoli normalną pogodę i normalne boiska, to jest najważniejsze. Mało kto o tym mówi, ale jeździliśmy od sztucznego boiska do boiska, szukając możliwości dobrego treningu - tłumaczył na początku marca.

