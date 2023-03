Lech zaimponował Szwedom psychiką. "Nie przestraszyli się"

Lech do Sztokholmu przyjeżdżał z dwubramkową zaliczką z Poznania, ale przed rewanżem ze szwedzkiego obozu słychać było dużą pewność siebie. Jako jeden z argumentów przemawiających za możliwym odwróceniem losów dwumeczu miała być właśnie Tele2 Arena. Fani Djurgarden zapowiadali stworzenie bardzo gorącej atmosfery, w zasadzie pewnym było też odpalenie przez nich rac. Tumult stworzony przez kibiców miał być zupełnie inaczej odczuwalny niż ten, do którego zawodnicy "Kolejorza" są przyzwyczajeni ze swojego stadionu, bo mecz odbywał się pod w pełni zamkniętym dachem. To zupełnie zmienia akustykę, a gospodarze liczyli, że będzie to dla Poznaniaków szokiem.