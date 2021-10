Swoją decyzję o chęci rozpoczęcia rywalizacji w zmaganiach kobiecych Lech Poznań informował już ponad pół roku temu, w Dzień Kobiet. Słowo stało się jednak ciałem dopiero dwa miesiące temu, gdy ostatecznie została sformalizowana umowa z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, który prowadził dotąd trzecioligowy zespół AZS UAM Poznań oraz świętował sporo sukcesów w futsalu. Lech z kolei prowadzi zaawansowane szkolenie wśród dzieci, ale nie tylko chłopców, bo też sporo dziewczynek garnie się do futbolu. Chce więc im zapewnić ścieżkę rozwoju, a współwłaścicielka klubu Maja Rutkowska mówiła nawet o chęci awansu do Ekstraligi. Aby tak się stało, Lech/UAM musi awansować o trzy szczeble wyżej.

Lech/UAM Poznań. Pierwszy raz przy Bułgarskiej

Pierwszy awans może stać się faktem jeszcze w tym sezonie. W grupie drugiej trzeciej ligi piłkarki AZS/UAM Poznań są po dziewięciu kolejkach liderem, a pozycję tę wywalczyły w poprzedni weekend w niesamowitych okolicznościach. Pokonały bowiem Juna-Trans Stare Oborzyska 3-2 po golu w ósmej doliczonej minucie, choć chwilę wcześniej to rywalki miały idealną sytuację na rozstrzygnięcie spotkania. W czwartek 28 października o godz. 15 Lech/UAM gra na wyjeździe z ósmym w tabeli zespołem KA 4 resPect Krobia, a rundę zakończy meczem ze zajmującym trzecią pozycję, ale mającym tyle samo punktów co wicelider, zespołem LFA Szczecin. Do tej pory lechitki wszystkie swoje spotkania rozgrywały na boisku UAM na Morasku, na sztucznej nawierzchni. Przeciwko LFA zagrają za to na głównej płycie stadionu przy Bułgarskiej!

Lech/UAM Poznań. 999 biletów dla kibiców

Ten mecz odbędzie się w niedzielę 7 listopada o godz. 11. Lider PKO Ekstraklasy Lech Poznań gra w ten weekend na wyjeździe z Górnikiem Łęczna, a później jest przerwa na spotkania reprezentacji. Murawa więc zbytnio nie ucierpi, będzie miała czas na odpoczynek. - Choć nasz zespół jest beniaminkiem trzeciej ligi, to spisuje się znakomicie i jest liderem. Przyda im się wsparcie kibiców, bo LFA Szczecin również bardzo mocno walczy o awans - mówi rzecznik Lecha Maciej Henszel. Wydarzenie będzie imprezą niemasową, klub przygotował 999 bezpłatnych biletów, które przed wejściem (Brama nr 29) na III Trybunę im. Henryka Czapczyka będą rozdawać stewardzi. Lech przeprowadzi też transmisję "na żywo" na swoim kanale na platformie youtube.

LFA Szczecin to jedyny niepokonany zespół w tej grupie trzeciej ligi, ale aż cztery spotkania zremisował. Lechitki mają siedem zwycięstw, jeden remis (1-1 z Lwem Lębork na wyjeżdzie) i jedną porażkę (0-2 w Stargardzie z Błękitnymi w pierwszej kolejce).

