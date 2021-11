Dwa wyjazdowe spotkania w Mielcu i Łęcznej zakończyły się dla lidera PKO Ekstraklasy nieszczególnie, bo w przypadku Lecha dwa remisy to strata czterech punktów, a nie zysk dwóch. Już po tym ostatnim spotkaniu z Górnikiem trener Maciej Skorża zapowiedział zmiany, ale teraz jakby się trochę z tych słów wycofywał. - Może niepotrzebnie za dużo powiedziałem, ale ten okres przed przerwą reprezentacyjną to zawsze taki moment, gdy staramy się coś nowego wprowadzić, nad czymś popracować. I to było właśnie nawiązanie do czasu, który się rozpoczynał. Nie będziemy się jednak oszukiwać, my tym wynikiem byliśmy bardzo rozczarowani i to była reakcja na wielu płaszczyznach. Tak personalnej, jak i nowych wytycznych w pracy w okresie dwóch mikrocykli. Chodzi tu zwłaszcza o wykończenie akcji i nasze zachowanie w polu karnym przeciwnika. W tym kierunku szła ta praca - mówił w piątek Maciej Skorża, trener Lecha.

Reklama

Lech - Piast. Zmiany w składzie lidera Ekstraklasy - kto nie zagra?

Szkoleniowiec zapowiedział, że w meczu z Piastem Gliwice może jednak dojść do niespodziewanych zmian w składzie, ale mogą one wynikać głównie z infekcji, ale nie koronawirusem. - Życie było więc reżyserem zmian i ten jutrzejszy skład, który wszyscy zobaczą, jest wypadkową tych elementów - mówił Maciej Skorża, nawiązując też do wyjazdów swoich graczy na zgrupowania. Gruzję reprezentował Nika Kwekweskiri, Słowację Lubomir Satka, a polską młodzieżówkę: Jakub Kamiński, Michał Skóraś i Filip Marchwiński. W środę na zajęciach obecni jednak byli praktycznie wszyscy podstawowi gracze, tak defensywni (Bartosz Salamon, Lubomir Satka, Pedro Rebocho, Joel Pereira, Antonio Milić, Jesper Karlstroem), jak i ofensywni (Mikael Ishak, Pedro Tiba, Joao Amaral, Dani Ramirez). Brakowało za to młodzieżowych reprezentantów Polski, z których jeden i tak powinien w sobotę zagrać.

Lech - Piast. Maciej Skorża liczy na złość piłkarzy

- Kimkolwiek byśmy tego meczu z Piastem nie rozpoczęli, to i tak z utęsknieniem na niego czekamy, bo chcemy się odegrać za te dwa wyjazdowe niepowodzenia - tłumaczy Maciej Skorża. I dodaje: Gramy przed własną publicznością, a bardzo liczymy na ten wspaniały i żywiołowy doping, bo on dodaje pewności siebie. Każdy piłkarz w zespole podkreśla, że mecze u siebie i wyjazdowe to dwie zupełnie różne historie. Bardzo mocno liczę na tę złość, która się w nas zbierała przez ten czas, gdy traciliśmy punkty. I na to, że jutro odpowiemy na tę sytuację - dodaje szkoleniowiec "Kolejorza".

Lech - Piast, transmisja

Mecz Lecha z Piastem Gliwice odbędzie się w sobotę w Poznaniu - początek o godz. 20. W piątek wieczorem uprawnionych do wejścia na stadion było 17,5 tys. kibiców. Transmisja w Canal+ Sport, relacja "na żywo" na sport.interia.pl

Andrzej Grupa

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie /INTERIA.PL





As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Maria Andrejczyk 6.8% Iga Baumgart-Witan 2.43% Jan Błachowicz 1.98% Patryk Dobek 3.26% Jan-Krzysztof Duda 2.16% Kajetan Duszyński 1.99% Paweł Fajdek 2.77% Maryna Gąsienica-Daniel 0.91% Małgorzata Hołub-Kowalik 1.67% Hubert Hurkacz 5.63% Justyna Iskrzycka, Karolina Naja, Anna Puławska, Helena Wiśniewska 1.9% Natalia Kaczmarek 1.7% Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Sajdak, Marta Wieliczko, Katarzyna Zillmann 1.91% Malwina Kopron 1.51% Dawid Kubacki 3.19% Bartosz Kurek 2.87% Wilfredo Leon 3.76% Robert Lewandowski 7.68% Natalia Maliszewska 1.17% Tadeusz Michalik 0.67% Aleksandra Mirosław 0.78% Katarzyna Niewiadoma 1.61% Wojciech Nowicki 2.98% Jolanta Ogar-Hill i Agnieszka Skrzypulec 0.95% Kamil Stoch 4.22% Iga Świątek 7.04% Justyna Święty-Ersetic 5.07% Dawid Tomala 3.11% Anita Włodarczyk 7.94% Karol Zalewski 1.3% Bartosz Zmarzlik 3.7% Piotr Żyła 5.36%

głosów: 15988