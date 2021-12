Na początku grudnia od kilkunastu lat odbywa się w Poznaniu małe sportowe święto dla dzieci oraz trenerów. Mowa tu o turnieju Lech Cup, cenionym w Europie turnieju halowym w kategorii U-12 , a także Lech Conference - wykładach dla trenerów prowadzonych przez uznane szkoleniowe osobistości z kontynentu. Nazwy zespołów, które regularnie przyjeżdżały do Poznania, mogą przyprawić o zawrót głowy: Chelsea, Manchester City, Tottenham, Barcelona, Bayern, Borussia Dortmund, Juventus Turyn.

Pandemia pokrzyżowała plany Niemcom i Anglikom

14. edycja Lech Cup miała się odbywać już w zeszłym roku, ale pandemia pokrzyżowała plany i impreza została odwołana. W tym roku zmagania udało się zorganizować, choć nie w takiej skali, w jakiej planowano. Gotowe do gry były m.in. zespoły RB Lipsk (obrońca tytułu), Chelsea czy Manchesteru City, a to stali uczestnicy poznańskiego turnieju. Z powodu obostrzeń pandemicznych odwołały jednak przyjazd. Pozostało pięciu zagranicznych uczestników, a oprócz Lecha - także dwa inne polskie zespoły: Jagiellonia Białystok i Pogoń Szczecin.

W sobotę grano w fazie grupowej w systemie "każdy z każdym" - zespoły rozegrały więc po siedem spotkań, cztery najlepsze w tabeli zagrają w drugim dniu zmagań w Lidze Mistrzów, a pozostałe cztery - w Lidze Europy. Spośród polskich klubów do tego grona załapał się tylko Lech - w sobotę uzyskał drugi bilans w stawce - wygrał pięć spotkań oraz dwa przegrał (1-3 ze Sportingiem Lizbona i 2-3 z KRC Genk). Na uwagę zasługują dwa ostatnie starcia "Kolejorza" - najpierw pokonał 1-0 FC Porto, dla którego była to jedyna sobotnia porażka, a później 3-2 Pogoń Szczecin, zdobywając bramkę po strzale Franciszka Adamczaka na 10 sekund przed końcem meczu. Młodzi "Portowcy" stracili w ten sposób szansę na jedyny punkt, bo wszystkie wcześniejsze spotkania przegrali. Bliska awansu do Ligi Mistrzów była też Jagiellonia, ale w kluczowym spotkaniu przegrała z Szachtarem aż 3-7.

Oto podział drużyn po pierwszym dniu zmagań:

Awans do Ligi Mistrzów:

1. FC Porto - 18 pkt

2. Lech Poznań - 15 pkt

3. Sporting Lizbona - 13 pkt

4. Szachtar Donieck - 10 pkt

Awans do Ligi Europy:

5. Jagiellonia Białystok - 10 pkt

6. KRC Genk - 8 pkt

7. Slavia Praga - 7 pkt

8. Pogoń Szczecin - 0 pkt

Niedziela z Ligą Mistrzów

W niedzielę zmagania będą się odbywały już w tych dwóch ligach - znów każdy zagra z każdym. Do końcowej tabeli zaliczana będzie połowa dorobku z soboty. Na koniec pierwszy zespół Ligi Mistrzów zagra z drugim o zwycięstwo w Enea Lech Cup, trzeci z czwartym o trzecie, a w Lidze Europy batalia będzie się toczyć o lokaty piątą i siódmą. Czy wśród tych 12-letnich chłopców znów znajdą się tacy, którzy w przyszłości będą rywalizować w najlepszych europejskich ligach? W przeszłości w poznańskim turnieju występowali m.in. Sergio Gomez (dziś w Anderlechcie Bruksela), Arne Maier i Robert Gumny (obaj w Augsburgu) czy Tino Anjorin (Lokomotiw Moskwa).

Początek niedzielnych zmagań - o godz. 9. Rywalizację można śledzić na żywo na profilu Lecha w platformie youtube.com.

Andrzej Grupa