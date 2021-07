Filip Szymczak niedawno podpisał nowy, 4-letni kontrakt z Lechem Poznań. Było jednak niemal przesądzone, że młody piłkarz zostanie wypożyczony, a po podpisaniu umowy z Lechem Poznań przez Artura Sobiecha, było to już całkiem przesądzone.





Filip Szymczak z Lecha Poznań do GKS Katowice

Filip Szymczak na początku poprzedniego sezonu był zmiennikiem Mikaela Ishaka. Młody napastnik trafiał do bramki w starciach z Odrą Opole w Pucharze Polski czy Valmierą w eliminacjach Ligi Europy. W meczu reprezentacji Polski U-19 z Niemcami doznał jednak kontuzji, która wyłączyła go z gry na prawie dwa miesiące. Gdy wrócił pod koniec października do treningów, kolejny uraz sprawił, że do końca roku musiał się leczył. Wiosną Filip Szymczak na przemian grał w PKO Ekstraklasie i w rezerwach Lecha, którym pomógł utrzymać się w drugiej lidze.

Wypożyczenie do GKS Katowice to kolejny przykład współpracy Lecha Poznań z tym klubem. Wcześniej w Gieksie rozwijali się i dojrzewali Kamil Jóźwiak i Tymoteusz Puchacz, o czym w wideo w social mediach przypomina klub z Katowic.

- Zależało nam na wzmocnieniu rywalizacji na pozycji napastnika. Filip to jeden z najbardziej utalentowanych młodych zawodników w Polsce, z dużym potencjałem rozwojowym, od dwóch sezonów wprowadzany do pierwszej drużyny Lecha Poznań. Jest zawodnikiem o profilu typowym dla napastnika, o dobrych warunkach fizycznych i dużych umiejętnościach piłkarskich, a jego dodatkowym walorem jest też status młodzieżowca - mówi Robert Góralczyk, dyrektor sportowy GKS Katowice.







Filip Szymczak - napastnik z Poznania

Filip Szymczak urodził się w Poznaniu i do Lecha przeszedł jako 11-latek z Warty Poznań. Pokonał wszystkie szczeble w Akademii Lecha, zdobył mistrzostwo Polski juniorów młodszych i starszych. W pierwszym zespole "Kolejorza" zadebiutował we wrześniu 2019 roku - w meczu Pucharu Polski z Chrobrym Głogów (2-0). W sumie zagrał 15 razy w Ekstraklasie, cztery razy w Pucharze Polski, raz w europejskich pucharach i 32 razy w drugiej lidze.

Bartosz Nosal