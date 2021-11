As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Piotr Żyła 34% Bartosz Zmarzlik 66%

Derby Poznania w sezonie PKO Ekstraklasy 2020/2021 dwa razy w dramatycznych okolicznościach wygrał Lech. Jesienią przy Bułgarskiej było 1-0 dla Lecha po wykorzystanym w ostatniej minucie rzucie karnym Jakuba Modera. Z kolei w lutym w Grodzisku Wlkp., choć to Warta prowadziła po golu Mateusza Kuzimskiego, to po niesamowitej końcówce przegrała z Lechem. Na koniec sezonu z wyższej pozycji w tabeli PKO Ekstraklasy cieszyła się jednak Warta Poznań, dla której było to wielkie osiągnięcie.



Lech - Warta. Derby Poznania 1995. Klimat Ekstraklasy lat 90.

Dziś tamto wysokie, piąte miejsce, jest już dla Warty Poznań tylko wspomnieniem. Warta zmieniła trenera - prowadzi ją już nie Piotr Tworek, a Dawid Szulczek (któremu trener Lecha Maciej Skorża życzy zwojowania Ekstraklasy) - by "dać drużynie impuls" w walce o utrzymanie się w lidze.

Warta Poznań walczy więc o utrzymanie się w Ekstraklasie. W sezonie 1994/1995 tę walkę przegrała. Biedny i słaby kadrowo klub od początku sezonu Ekstraklasy zajmował ostatnie miejsce w tabeli. Warta pierwsze zwycięstwo odniosła wtedy dopiero w 13. kolejce Ekstraklasy (30 października 1994), gdy w Płocku wygrała 3-2 z Petrochemią (czyli dzisiejszą Wisłą). Krótko później wygrała jeszcze dwa z trzech meczów (ze Stalą Stalowa Wola i Rakowem Częstochowa) i na chwilę dźwignęła się z 18. na 16. miejsce. Na dno tabeli szybko jednak wróciła.

Nadzieje Warty Poznań odżyły przez moment na wiosnę. Wtedy sensacyjnie ograła 1-0 grającą właśnie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów Legię Warszawa (!), pokonała też Stal Mielec. Warta wygrała też tamtej wiosny derby Poznania - najpierw 2-0 z Olimpią, potem 2-1 z Wartą. O wiarygodności tamtych rozstrzygnięć, biorąc pod uwagę kontekst lat 90., o którym mówił ostatnio choćby Grzegorz Szeliga, każdy niech sam rozsądza.

Lech grał wtedy derby Poznania z Wartą cztery dni po wygranej w Warszawie z Legią. Jedynego gola przy Łazienkowskiej zdobył Jacek Dembiński. Lechitów przy Bułgarskiej witały więc takie transparenty jak:



"JACEK D. - DZIĘKUJEMY! 10 V 95 FANATYCY"



"PIOTR REISS - FANI - RATAJE"

Nie zabrakło też innych dzielnicowych akcentów, jak "Łazarz Ultras". Stałym elementem krajobrazu stadionu przy Bułgarskiej w latach 90. był też czerwony maluch, stojący za jedną z bramek.



Warta objęła prowadzenie po golu Piotra Prabuckiego, ale szybko wyrównał Paweł Wojtala, po asyście Jacka Dembińskiego. W drugiej połowie Warta przeważała, gwizdy kibiców Lecha - zwłaszcza wobec postawy obrońców Kolejorza - narastały. W końcu ich kolejną niefrasobliwość wykorzystał Piotra Prabucki, który spokojnie mógł tamte derby skończyć z hat-trickiem (tak jak wspominane już derby Poznania Warta - Olimpia).



Piłkarzy Lecha żegnały gwizdy, a ekipa Warty jeszcze łudziła się nadzieją na pozostanie w Ekstraklasie. Jak mówił Czesław Jakołcewicz, wówczas obrońca Warty: - Postaram się wygrać wszystkie mecze do końca sezonu Ekstraklasy. A nawet jeśli spadniemy, po roku możemy przecież wrócić.



Nie sprawdziło się ani jedno, ani drugie.



Skrót meczu Lech - Warta (81-sekundowy)



Wideo youtube

Skrót meczu Lech - Warta (35-minutowy, z nieistniejącej już TV ES, komentarz Krzysztofa Ratajczaka, wieloletniego dziennikarza Radia Merkury Poznań)



Wideo youtube

Ekstraklasa: Lech Poznań - Warta Poznań 1-2 (1-1)

Gole: 0-1 Piotr Prabucki (7. minuta), 1-1 Paweł Wojtala (18. minuta), 1-2 Piotr Prabucki (85. minuta)



Lech Poznań: Przybylski - Wojtala, Bąk, Rzepka, Bereszyński (70.Twardygrosz) - Piskuła, Czerniawski, Kryger, Remień - Reiss, Dembiński.

Warta Poznań: Onyszko - Kaliszan, Jakołcewicz, Cecot (46.Rybarczyk), Pawelec - Żurawski, Miklosik, Klempka, Matlak - Prabucki, Iwan.

Żółte kartki: Wojtala - Kaliszan, Prabucki, Pawelec



Sędzia: Zbigniew Urbańczyk (Kraków)



Widzów: 2500

Lech - Warta. Derby Poznania 2021. Transmisja

Mecz Lech Poznań - Warta Poznań o godz. 15