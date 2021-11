Lech Poznań wygrał derby z Wartą, choć do pierwszego gola zdobytego przez Kolejorza po przerwie, to Zieloni mieli lepsze okazje bramkowe. Mecz Lech - Warta oglądało aż 22,7 tys. kibiców.

Lech - Warta. Maciej Skorża: Brawa za cierpliwość

- Za nami kolejny mecz, w którym musieliśmy przez większość czasu być w ataku pozycyjnym i szukać rozwiązań na bardzo skomasowaną obronę przeciwnika - mówił na konferencji prasowej trener Lecha Poznań Maciej Skorża. - Warta Poznań była bardzo dobrze zorganizowana, jej szóstka w obronie nas skutecznie neutralizowała, zamykała nam pewne przestrzenie na boisku. Do tego doszła wolna gra z naszej strony, niewiele ugraliśmy w pierwszej połowie, niewiele oddawaliśmy strzałów z dystansu. Musieliśmy skorygować pewne rzeczy i po przerwie nasza gra wyglądała lepiej, przyspieszyliśmy, nasza cierpliwość została nagrodzona. Pierwszy gol padł po powtórnym dośrodkowaniu, potem drugi po dośrodkowaniu z rzutu wolnego. Cieszy nas, że znaleźliśmy sposób na Wartę wykorzystując to, co tak często trenujemy: stałe fragmenty gry. Potem mieliśmy więcej sytuacji, ale nie byliśmy wystarczająco skuteczni. Cieszymy się z tego zwycięstwa, z tych trzech punktów, z tego, że nie straciliśmy bramki. Podkreślę świetne interwencje Filipa Bednarka. Powtarzaliśmy sobie na odprawie jedną rzecz: że musimy być cierpliwi. I że musimy być mądrzy. Cieszę się, że drużyna tej cierpliwości nie straciła. Myślę, że gdyby trzeba było cierpliwym do ostatniej minuty, to byśmy byli. Udało się wygrać naprawdę niełatwy mecz. Słowa uznania dla Warty Poznań, która wysoko zawiesiła nam poprzeczkę - dodaje szkoleniowiec Lecha Poznań.

Lech - Warta. Maciej Skorża: To był inny mecz niż ze Śląskiem albo Wisłą

- Ten mecz był zupełnie inny niż ze Śląskiem czy z Wisłą, nie stworzyliśmy tylu sytuacji, nie strzeliliśmy tylu goli. Mniej sytuacji stwarzamy, może też po części czujemy w kościach trudy tego sezonu. Przerwa w meczu to jest taki czas, który chcemy bardzo efektywnie wykorzystać, zawodnicy mają reset, moment na oddech, ale analitycy przygotowują pewne sytuacje, staramy się też zmotywować. Ten skuteczny kwadrans po przerwie dał nam spokój. Bramka Mikaela Ishaka będzie dla niego czymś bardzo istotnym, myślę, że do końca roku strzeli jeszcze kilka goli - mówi Maciej Skorża.



- Alan Czerwiński dał dobrą zmianę. W ogóle rezerwowi dali nam dzisiaj dużo jakości, znaleźli się w dobrych sytuacjach. Michał Skóraś mógł strzelić gola, chcę podkreślić jego świetną współpracę z Mikaelem Ishakiem. Też Artur Sobiech, Dani Ramirez weszli z dużą werwą, z dużym animuszem, wnieśli dużo ożywienia - dodaje trener Lecha Poznań po wygranych derbach z Wartą.