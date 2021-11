W 15. minucie goście, czyli Warta Poznań, przeprowadzili wyjątkowo ładną akcję. Kibice przy Bułgarskiej są do takich przyzwyczajeni, ale w wykonaniu swojej drużyny. Tym razem Jan Grzesik zagrał na środek do Adama Zrelaka, ten zrobił delikatny zwód i podał na skrzydło do Jakuba Kiełba. Boczny obrońca Warty dośrodkował w pole karne prosto do Jaysona Papeau, a ten uderzył na bramkę. Filip Bednarek popisał się znakomitą interwencją na refleks, ale odbił piłkę przed siebie. Na piątym metrze do dobitki doskoczył Zrelak - bramkarz leżał, wystarczyło lekko podnieść piłkę. Tymczasem Słowak uderzył po ziemi, na dodatek w stronę Bednarka, który zdążył się znów rzucić i interweniować. To była zdecydowanie najlepsza sytuacja w pierwszej połowie, która mogła wnieść dodatkową nerwowość do gry faworyta.

Warta Poznań znalazła sposób na Lecha Poznań

A faworyt grał i tak nerwowo. Warta od początku cofnęła się całym zespołem. Gdy Lech atakował, sześciu warciarzy stało w linii kilkanaście metrów przed swoją bramką, bo trzech środkowych obrońców i wahadłowych wspomagał jeszcze Mateusz Kupczak. Kolejna linii złożona z trzech zawodników była tuż przed nimi, a czasem nawet i Zrelak wracał na 20-25 metr. Lech tych zasieków nie potrafił przerwać, nie miał na to pomysłu. Brakowało kontuzjowanego Pedro Tiby, który, gdy jest w formie, umie przyspieszyć akcje. Lech grał jednostajnie, niczego nie dawały próby dośrodkowań w wykonaniu środkowych obrońców. Przy Mikaelu Ishaku stało dwóch, trzech rywali, także Joao Amaral nie miał miejsca na swoje sztuczki. Trudno wyróżnić choć jedną akcję Kolejorza w pierwszej połowie. Może strzał Ishaka z 27. minuty, po błędzie defensywy Warty, ale to już tak trochę na siłę.

Warta zaś swój pomysł miała - oparty na głębokiej defensywie i próbach kontrataków. Miała też strzał Mateusza Kupczaka po rzucie rożnym (obok bramki), czyli w tej pierwszej części zrobiło w ofensywie więcej niż Lech.

Lech - Warta. Stałe fragmenty lidera Ekstraklasy zadecydowały

Można się było spodziewać ostrych słów w szatni Lecha i naporu tej drużyny w drugiej połowie. Zaczęło się jednak od kolejnej niefrasobliwości defensorów Lecha, tym razem Antonio Milicia. Warta przejęła piłkę, Szymon Czyż uderzał z 15 metrów, ale z decyzją zwlekał o sekundę za długo i został przyblokowany. Lech rozstrzygnął jednak ten mecz na swoją korzyść - stałymi fragmentami. Najpierw w 53. minucie miał rzut rożny - warciarze dwa razy wybili piłkę z pola karnego, ale futbolówka wróciła trzeci raz, zagrana przez Joela Pereirę. Adriana Lisa z bliska pokonał Milić. W 64. minucie Lis skapitulował po raz drugi - tym razem z wolnego dośrodkował Nika Kwekweskiri, a główkował Mikael Ishak. Było już właściwie po meczu.

Lech - Warta. Atakowali jedni, atakowali drudzy

I właśnie wtedy, gdy było 2-0, Warta w końcu się nieco odkryła. Ostatnie minuty były atrakcyjne - atakowali jedni i drudzy. Wartę uratowała poprzeczkę, Lis obronił w sytuacji sam na sam z Michałem Skórasiem, a Filip Bednarek "wyjął" piłkę z okienka po strzale Mateusza Czyżyckiego. Nie było więc takich emocji, jak rok temu, gdy Jakub Moder zdobył jedyną bramkę w doliczonym czasie, ale mecz był lepszy niż wtedy. A Lech dalej będzie liderem Ekstraklasy.

Lech Poznań - Warta Poznań 2-0 (0-0)

Bramki: 1-0 Milić 53., 2-0 Ishak 64.

Lech: Bednarek - Pereira Ż (65. Czerwiński), Salamon, Milić, Douglas - Ba Loua (83. Marchwiński), Karlstroem, Kwekweskiri, Amaral (75. Ramirez), Kamiński (75. Skóraś) - Ishak (83. Sobiech).

Warta: Lis - Grzesik, Ivanov, Szymonowicz Ż, Trałka, Kiełb Ż (61. Kuzimski Ż) - Papeau Ż (88. Czyżycki), Kupczak, Kopczyński, Czyż (61. Matuszewski) - Zrelak (88. Sangowski).

Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa).

Widzów: 22799.

16. kolejka Polska - Ekstraklasa

2021-11-28 15:00 | Stadion: Stadion Miejski Lech Poznań Warta Poznań 2 0 DO PRZERWY 0-0 A. Milić 53' M. Ishak 65'

2 0 Lech Poznań Warta Poznań Bednarek Pereira Salamon Milić Douglas Ba Loua Amaral Karlström Kvekveskiri Kamiński Ishak Lis Grzesik Ivanov Trałka Szymonowicz Kiełb Kupczak Kopczyński Czyż Papeau Zreľák SKŁADY Lech Poznań Warta Poznań Filip Bednarek Adrian Lis 66′ 66′ 60′ 60′ Joel Pereira Jan Grzesik Bartosz Salamon Robert Ivanov 53′ 53′ Antonio Milić Łukasz Trałka Barry Douglas 90′ 90′ Dawid Szymonowicz 84′ 84′ Adriel D'Avila Ba Loua 55′ 55′ 62′ 62′ Jakub Kiełb 75′ 75′ Joao Amaral Mateusz Kupczak Jesper Karlström Michał Kopczyński Nika Kwekweskiri 62′ 62′ Szymon Czyż 75′ 75′ Jakub Kamiński 88′ 88′ 88′ 88′ Jayson Papeau 65′ 65′ 84′ 84′ Mikael Ishak 89′ 89′ Adam Zrelak REZERWOWI Bartosz Mrozek Jędrzej Grobelny 66′ 66′ Alan Czerwiński Milan Corryn Lubomir Szatka 62′ 62′ 64′ 64′ Mateusz Kuzimski 75′ 75′ Michał Skóraś 88′ 88′ Mateusz Czyżycki Radosław Murawski Filip Małek 75′ 75′ Daniel Ramirez Fernandez 89′ 89′ Jakub Sangowski 84′ 84′ Filip Marchwiński Bartłomiej Burman Antoni Kozubal Nikodem Fiedosewicz 84′ 84′ Artur Sobiech 62′ 62′ Konrad Matuszewski