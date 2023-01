To było dla mnie coś wspaniałego, coś niesamowitego. Do dzisiaj mam te [kręcone podczas fety] filmiki z telefonu. Ich jakość pozostawia wiele do życzenia, ale wciąż je mam na laptopie zachowane. Ostatnio je oglądałem. To wspaniałe przeżycie patrzeć, ilu kibiców cię wspiera. Kibice w Poznaniu są wymagający, ale to wszystko jest związane z emocjami. Kibice tę radość, którą im daliśmy, oddali ze spotęgowaną siłą. Do dzisiaj czuję wyjątkowe wsparcie ze strony kibiców z Poznania i bardzo je doceniam.

~ Robert Lewandowski w Lech TV