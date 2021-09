Lech UAM Poznań z pierwszym sukcesem. Jest w finale pucharu

Radosław Nawrot Lech Poznań

To absolutne początki sekcji kobiecej w Lechu Poznań, utworzonej dopiero w tym sezonie. Drużyny, która zaczyna rywalizację od samego dołu, z nadzieją na to, że szybko awansuje do polskiej elity futbolu kobiecego. Pierwszym sukcesem jest miejsce w finale regionalnego Pucharu Polski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech na właściwym torze - odcinek 22. Wideo INTERIA.TV