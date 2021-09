Lech UAM Poznań z pierwszym powołaniem do kadry narodowej. Na mecze z Grecją

Radosław Nawrot Lech Poznań

Maja Kuleczka, młoda piłkarka Lecha UAM Poznań, została powołana na mecze polskiej reprezentacji z Grecją. Odbędą się one 19 i 21 września w Atenach. To starcie reprezentacji do lat 17, co pokazuje jak młode kadry ma Lech Poznań.

