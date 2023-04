STS został sponsorem Lecha Poznań w połowie kwietnia 2013 roku - właśnie minęło 10 lat od tego wydarzenia. Do końca wcześniejszego sezonu 2011/2012 głównym finansowym partnerem "Kolejorza" była firma s.Oliver, dodająca do budżetu po cztery miliony złotych rocznie . Gdy jej umowa wygasła, Lech nie miał podobnej oferty sponsorskiej, choćby zbliżonej wartością. Dopiero po dziewięciu miesiącach udało się podpisać umowę z firmą STS, a jej prezes Mateusz Juroszek mówił wówczas: "Dla nas to spore ryzyko i bardzo duże obciążenie przy obecnej ustawie hazardowej". Jego firma związała się jednak z klubem aż na 10 lat , choć nie zawsze jej logo widać było na przedzie koszulki. Trzykrotnie ten kontrakt był przedłużany.

Lech chce powtórki wspaniałej przygody w Europie. Dotychczasowy sponsor często... nie był tam obecny

Lech Poznań praktycznie stracił już szansę na obronę mistrzostwa Polski, ale jest bliski wywalczenia awansu do kwalifikacji kolejnej edycji Ligi Konferencji. Dzięki wielkim zdobyczom punktowym z tego sezonu może liczyć na rozstawienie w losowania kolejnych rund, może nawet w czwartej. A jeśli trafi do fazy grupowej, powinien znaleźć się w drugim lub trzecim koszyku. Z tego, co słyszymy, nowy sponsor nie będzie musiał rezygnować z ekspozycji na koszulkach podczas meczów wyjazdowych. STS to legalna firma bukmacherska w Polsce, ale nie posiadała licencji w wielu krajach, w których grali poznaniacy. W efekcie, m.in. w Izraelu, Norwegii czy Szwecji, "Kolejorz" wspierał fundację "CukierAsy" - wybraną właśnie w porozumieniu ze sponsorem strategicznym.