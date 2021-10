Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe działa od 1993 roku. Zapewnia środowisku naukowemu dostęp do e-Infrastruktury na najwyższym poziomie. Teraz z takiego dostępu będzie korzystał Lech Poznań, lider PKO Ekstraklasy.

Lech Poznań z PCSS

Lech Poznań z początkiem października 2021 r. utworzył własny dział naukowy. Jego koordynatorem jest Barłomiej Grzelak. Nie ma wątpliwości on wątpliwości, że współpraca z PCSS wzbogaci Lecha Poznań o innowacyjne narzędzia. - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe to pionier na rynku e-Infrastruktury. Wiele obiecujemy sobie po tym trójstronnym porozumieniu, bo w jego skład wejdzie także Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, co pozwoli na zawiązanie poszczególnych grup badawczych. Jednym z głównych zamysłów naszego działu naukowego była ścisła współpraca z podmiotami wywodzącymi się z regionu. Radość z podpisania umowy z PCSS-em jest więc z naszej perspektywy podwójna - mówi Bartłomiej Grzelak.



Współpraca Lecha Poznań z PCSS ma usprawnić pracę klubowych działów niezwiązanych bezpośrednio ze sportem. - Liczymy, że w dalszych etapach, współpracą z PCSS, zostaną objęte także kolejne działy klubu. Chodzi m.in. o dostęp do najważniejszych publikacji naukowych, a także przetwarzanie danych w różnych obszarach. Wierzymy, że w pierwszej kolejności skorzystają na tym także na przykład handel, marketing czy dział finansowy - dodaje szef działu naukowego.

Reklama

- Współpraca z klubem Lech Poznań daje nam możliwość rozwoju i wdrażania własnych produktów związanych z przetwarzaniem i wizualizacją danych, które znajdują swoje praktyczne zastosowanie w profesjonalnym sporcie. To dla nas także potencjał do realizacji nowych projektów, podejmujących wyzwania zastosowania nowych technologii uczenia maszynowego oraz przetwarzania dużych zbiorów danych (big data) - podkreśla Cezary Mazurek, Pełnomocnik Dyrektora Instytutu ds. PCSS.

PCSS, czyli Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

PCSS jest znanym w skali międzynarodowej węzłem europejskiej przestrzeni badawczej gdyż realizuje projekty badawczo-rozwojowe we współpracy z ponad tysiącem partnerów z całego świata. Ważnym elementem działalności Centrum są pionierskie przedsięwzięcia opracowania modeli, prototypów czy projektów pilotażowych wielkiej skali m.in. w zakresie zaawansowej wizualizacji, analiz BigData oraz sztucznej inteligencji. PCSS zajmuje się rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych wspierających cyfrową transforamację nauki, gospodarki i społeczeństwa. Wielodziedzinowa lista obszarów działalności podejmowanych w Centrum jest efektem kontynuacji idei poszukiwania innowacji inspirowanych ICT, których efekt znajduje zastosowanie w kompletnych wdrożeniach.



BN