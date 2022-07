Lech skarżył się na Raków i... zrobił to samo. Mecz z Miedzią przełożony

Lech ma ostatnio spore problemy sportowe, zdążył już pożegnać się z eliminacjami Ligi Mistrzów, przegrał walkę o Superpuchar Polski, a do tego fatalnie zaczął sezon ligowy - od porażki 0-2 ze skazywaną przez wielu na spadek Stalą Mielec. W czwartek "Kolejorz" zagra z Dinamem Batumi w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, a w kolejny czwartek czeka go rewanż w Gruzji. Między tymi spotkaniami miał rozegrać ligowy mecz z Miedzią Legnica, który z pewnością dla tego dolnośląskiego klubu był bardzo istotny. Choćby dlatego, że to pierwsze starcie po powrocie do Ekstraklasy przed własnymi kibicami, a na dodatek z mistrzem kraju.

Kibice Miedzi Legnica nie zobaczą mistrza Polski

Kibice w Legnicy Lecha jednak w niedzielę nie zobaczą - "Kolejorz" skorzystał z prawa do przełożenia meczu (może tak zrobić dwukrotnie) z uwagi na zbliżający się występ w pucharach w Gruzji. Problemem będzie rozegranie tego spotkania w tym roku, jeśli Lech awansuje do fazy grupowej. Wtedy bowiem aż do połowy listopada i przerwy na mundial wszystkie terminy będzie miał zajęte. W międzyczasie jest wrześniowa, krótka, przerwa na dwa spotkania reprezentacji, ale wtedy ligi się nie gra.

Przełożenie meczu przez Lecha jest o tyle zaskakujące, że Lech wcześniej - nieoficjalnie - krytykował Raków Częstochowa, że ten nie wyraził chęci na rozegranie meczu o Superpuchar w innym terminie (do czego miał prawo), po czym sam przełożył starcie z Piastem Gliwice, aby lepiej przygotować się do rewanżu z FK Astana (do tego też miał prawo). Teraz Lech też skorzystał z przywileju, a możliwe, że w sierpniu zrobi to jeszcze raz.