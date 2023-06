Gdyby nie John Yeboah, to nie byłoby utrzymania dla Śląska Wrocław w tym sezonie PKO Ekstraklasy, co do tego nie ma wątpliwości. Były młodzieżowy reprezentant Niemiec na swoich barkach pociągnął Wrocławian do uratowania miejsca w elicie, a liczby mówią same za siebie: Śląsk w całym sezonie zdobył 35 bramek, a Yeboah wypracował 12 z nich. Kluczowe z nich padły w końcówce sezonu, kiedy zespół Jacka Magiery musiał wygrać dwa domowe mecze, kolejno z Wisłą Płock i Miedzią Legnica, a 22-latek trafiał w nich do siatki trzykrotnie.