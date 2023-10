Lech rozbił bank. „Podwoiliśmy kwotę z sezonu mistrzowskiego”

W poniedziałek Ekstraklasa SA zaprosiła dziennikarzy do udziału w konferencji poświęconej audytowi finansowemu poprzedniego sezonu . Jak przedstawiono - kampania 2022/2023 była dla polskich klubów rekordowa, jeśli chodzi o osiągnięte przychody. Łącznie 18 ekstraklasowych drużyn wypracowało 921 milionów złotych . To wzrost o 7% w porównaniu do sezonu 2021/2022 i suma aż o 47% większa niż jeszcze pięć lat temu.

Królem polowania okazał się Lech Poznań . Przychody "Kolejorza" to aż 184 miliony złotych , a swój sukces wielkopolski klub zawdzięcza w dużej mierze udanej przygodzie w europejskich pucharach. Poza tym wspomnieć należy o wysokiej średniej frekwencji na stadionie, a także dużym transferze Jakuba Kamińskiego do Niemiec.

Lech Poznań finansowym królem Ekstraklasy

My nie patrzymy na sukces finansowy jako cel sam w sobie, ale jako środek do osiągnięcia celu. Chcemy, aby zdrowe finanse pozwalały nam rozwijać pierwszą drużynę, ściągać lepszych piłkarzy i inwestować w akademię.

To właśnie akademia jest języczkiem u wagi w przypadku finansów Lecha. Nakłady na jej utrzymanie stale się zwiększają, ale jak pokazują ostatnie lata - to bardzo intratna inwestycja. Poznaniacy regularnie bowiem sprzedają swoich najlepszych wychowanków do zagranicznych klubów, zarabiając na tym miliony euro. - W 2012 roku, kiedy akademia została uruchomiona i wyodrębniona organizacyjnie, budżet wynosił 3 miliony złotych. Dziś ta suma wzrosła sześciokrotnie, mówimy o ponad 17 milionach złotych. Należy to traktować jako inwestycję, która przynosi zyski w postaci wychowanków wprowadzanych do pierwszej drużyny, a następnie sprzedawanych - wyjaśnił dyrektor.