Lech przegrał dwa finały jednego dnia. Gol z rogu, zmarnowany karny i spór o presję

Lech Poznań słynie ze swojej Akademii, to jej zawodnikami praktycznie stale jest zasilana kadra pierwszego zespołu, to jej absolwentów możemy oglądać w dorosłej reprezentacji Polski, choćby na Euro 2020. Wielkie sukcesy rodzą też jednak wielkie oczekiwania.



Lech Poznań w finałach mistrzostw Polski do lat 17 i do lat 15

Lech Poznań w środę rozegrał dwa finały mistrzostw Polski. Najpierw drużyna do lat 15 zmierzyła się z Zagłębiem Lubin. Lech długo prowadził po golu Bartłomieja Barańskiego, ale druga połowa była wyraźnie słabsza w wykonaniu poznaniaków i w 81. minucie, czyli w doliczonym czasie gry (w tej kategorii wiekowej gra się 2x40 minut), rywale wyrównali. Rzuty karne lepiej wykonywało Zagłębie i to ono zdobyło mistrzostwo Polski do lat 15.



Finał mistrzostw Polski do lat 17 był jeszcze bardziej dramatyczny. Juniorzy młodsi Lecha Poznań prowadzili po golu Huberta Szulca, ale UKS SMS Łódź wyrównał i doszło do dogrywki. W niej, w 94. minucie, Kacper Sommerfeld z Lecha Poznań, nie wykorzystał rzutu karnego. W 97. minucie Karol Łysiak z UKS SMS Łódź zdobył gola bezpośrednio z rzutu rożnego, który okazał się golem zwycięskim, na wagę mistrzostwa Polski do lat 17. Tym samym Lech Poznań został wicemistrzem Polski i nie powtórzył triumfu w tej kategorii juniorów młodszych z lat 2009 i 2014-2017.

Kibice Lecha Poznań o presji na młodych piłkarzach

"Genów nie oszukasz", "mentalność przegrywów", "wronieckie przegrywy" - tego typu wpisy na Twitterze, wynikające też zapewne z frustracji związanej z wynikami pierwszego zespołu i działaniem całego klubu, pojawiły się obok życzeń "głowy do góry".



Kibice Lecha Poznań zaczęli dyskutować na temat presji wywieranej na młodych piłkarzy:



"To smutny dzień dla akademii. Jestem pewien, że o wielu zawodnikach jeszcze usłyszymy w pierwszej drużynie. Ale jeśli chodzi o złote medale w kategoriach juniorskich(które zawsze w jakimś stopniu pokazują kierunek rozwoju) to wg mnie może być ciężko. Głównie przez presję. Presję która jest nakładana przez sytuację w pierwszej drużynie i przez zarządzających. Chłopcy zamiast spokojnie się rozwijać to muszą słuchać od dyrektorów, prezesów i właścicieli w mediach jaka ta akademia jest wspaniała. Muszą słuchać od kibiców, że muszą wygrywać każdy mecz bo będą frajerami i przegrywami. Bo pierwsza drużyna nie odnosi sukcesów więc to dla niektórych będzie zamiennik. I tak wychodzi, że zamiast się cieszyć finałem to na nich jest nałożona ogromna presja".

Ten długi wpis użytkownika @LechVideo, patrzący na sprawę z innej perspektywy, spotkał się z odpowiedziami:

- "A jak nazwać drużynę która strzela gola jako pierwsza, później ma karny którego nie strzela, i traci gola bezpośrednio z rzutu rożnego? No frajerzy i przegrywy. Tyle. Przegrali na własne życzenie, to może ich jeszcze pochwalić co? To są dorośli ludzie, zaraz będę grali w jedynce" (@WojtekKKS).

- "Presja w sporcie to normalna rzecz, która będzie towarzyszyć im podczas całej przygody w sporcie. Nigdy natomiast nie zgodzę się na nazywanie młodych, ambitnych ludzi, przegrywami. Tym bardziej, że wypowiedzi te płyną w większości przypadków z anonimowych profili" (@BakowskiMarcin - zbieżność nazwisk z Krzysztofem Bąkowskim, młodym bramkarzem Lecha Poznań i Akademii LP nieprzypadkowa).

Pierwsza drużyna Lecha Poznań zainauguruje sezon PKO Ekstraklasy meczem z Radomiakiem Radom.



BN