Lech przedstawił nowego piłkarza i się zaczęło. Burza w komentarzach

W niedzielę wieczorem Szwed przyleciał do Polski, a w poniedziałek przechodzi testy medyczne. Jest wychowankiem szwedzkiego klubu IF Brommapojkarna. Jako 14-latek trafił do Hammarby IF. W marcu 2022 roku podpisał umowę z Västerås SK, z którym przez dwa sezony walczył na zapleczu szwedzkiej Ekstraklasy, czyli Superettan. W 2023 uzyskał promocję do Allsvenskan i w pierwszej części rozgrywek 2024 zaliczył 12 gier dla beniaminka

