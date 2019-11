Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej po raz pierwszy wsparli Zbiórkę Powstańczą organizowaną przez kibiców Lecha Poznań. W dniu Wszystkich Świętych kibice po raz 11. kwestują na cmentarzach, zbierając pieniądze na odnowienie nagrobków powstańców wielkopolskich.

Marcin Mrówka ze Stowarzyszenia Kibiców Lecha Poznań powiedział, że w tym roku w dniu Wszystkich Świętych zbiórka pieniędzy na odnowienie powstańczych grobów jest prowadzona na około 150 wielkopolskich cmentarzach. "Pod tym względem zbiórka już jest rekordowa" - zaznaczył.

Po raz pierwszy kibiców wsparli żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. "Żołnierze będą w swoim umundurowaniu, nie będą stali z puszkami, bo nie mogą tego robić. Będą nam pomagali, będą rozdawali ulotki, wlepki" - powiedział Mrówka.

W ubiegłym roku, w czasie 10. zbiórki na odnowienie grobów powstańców wielkopolskich kibicom Lecha udało się zebrać około 416 tys. zł, najwięcej w historii kwesty.

Według Marcina Mrówki w ciągu dekady trwania kibicowskiej kwesty udało się odnowić około 700 powstańczych grobów, w tym kilka dużych pomników. Sfinansowano też postawienie kilkudziesięciu tablic informacyjnych na cmentarzach dotyczących powstańców wielkopolskich, a prawie 3 tys. grobów zostało oznaczonych specjalnymi tabliczkami.

Mrówka dodał, że Zbiórka Powstańcza jest ciągle potrzebna. "Jeszcze jakieś trzy lata temu myśleliśmy, że 100. rocznica Powstania Wielkopolskiego to będzie ta zbiórka, gdzie uda nam się wszystkie zlokalizowane groby wyremontować. Natomiast teraz te zbiórki są na tyle duże i na tyle głośne medialnie, że po prostu zgłoszeń (o nieznanych grobach powstańców - red.) jest coraz więcej" - powiedział.

Kibice liczą, że dzięki tegorocznej kweście uda im się odnaleźć i odnowić nagrobek porucznika Alfonsa Brezy, powstańca wielkopolskiego pochowanego w brazylijskim Sao Paulo. Porucznik Breza wyemigrował do Brazylii w 1926 roku, gdzie żył z hodowli zwierząt. Nie założył rodziny, zmarł tragicznie w 1934 roku.

Marcin Mrówka powiedział, że jeden z kibiców Lecha przebywa aktualnie w Brazylii i podjął się próby odnalezienia grobu powstańca. "Natomiast jest to bardzo trudne zadanie ze względu na ogrom brazylijskich cmentarzy i to jak bardzo są one zaniedbane" - dodał.

"Chcemy pokazać, że żadnego zaniedbanego grobu powstańców wielkopolskich, w jakimkolwiek miejscu świata by się on nie znajdował, nie zostawimy. Jeżeli tylko damy radę, to postaramy się ten grób odnaleźć i wyremontować" - zaznaczył Mrówka.

Pierwsze wyniki tegorocznej Zbiórki Powstańczej powinny być znane w sobotę wieczorem.

