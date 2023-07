Lech Poznań znów ma ten sam kłopot. A start w pucharach się zbliża

Rok temu Lech też miał latem problemy - nawet większe, bo złożyły się z nagłą rezygnacją Macieja Skorży, którego zastąpił John van den Brom. Kiepsko szło poznaniakom w sparingach, doszły do tego kontuzje podstawowych obrońców i nieudany eksperyment z bramkarzem Arturem Rudko. Dopiero we wrześniu ówczesny mistrz Polski złapał właściwy rytm.

Zaskakująco nazwiska w składzie Lecha Poznań. To efekt wielu ubytków

Teraz sytuacja jest trochę inna - poznaniacy zaczynają sezon dwa tygodnie później niż wtedy. Też mają jednak problemy. Lech pozyskał dwóch zawodników, ale żaden z nich dziś nie zagrał. Podobnie jak siedmiu innych graczy, z których każdy mógłby być w pierwszej jedenastce. W sparingu z Banikiem wystąpił - po raz pierwszy po kontuzji - Filip Szymczak, ale daleko jest od formy z połowy marca. Był też Filip Marchwiński - tym razem nie w ataku, ale w środkowej strefie, z nowym numerem na koszulce (10). Również i jego występ był dość dyskretny. Przez godzinę środkową strefę trzymał Lechowi Radosław Murawski, który jeszcze świetnie asekurował młodego Aleksandra Nadolskiego.

Po bokach dużo wiatru robili Adriel Ba Loua i Filip Wilak. Iworyjczyk ma od razu zastąpić Michała Skórasia - to dla niego chyba ostatnia szansa, by zaistnieć w Lechu. Dziś zagrał lepiej niż poprawnie, był aktywny, dwukrotnie skorzystał z bardzo dobrych zagrań Wilaka, raz niecelnie uderzył z dystansu. Niespełna 20-letni Wilak ma zaś w sobie coś, co cechowało Skórasia czy wcześniej Jakuba Kamińskiego: odwagę i łatwość wchodzenia w pojedynki.

To właśnie po ich akcji Lech zdobył w 41. minucie bramkę - Wilak zagrał z prawej strony, a Ba Loua trafił do pustej bramki.

Adriel Ba Loua w meczu z Banikiem Ostrawa / Paweł Jaskółka / PAP

Lech prowadził do 89. minuty. Juniorzy nie potrafili nawiązać rywalizacji z Banikiem

Poznaniacy w pierwszej połowie byli zespołem lepszym, zwłaszcza w ostatnim kwadransie. Walczący o pozycję pierwszego bramkarza Bartosz Mrozek nie miał za wiele pracy, obronił strzał z dystansu Filipa Kaloča i to właściwie na tyle z zagrożeń pod jego bramką. Podobnie było przez kwadrans drugiej połowy, ale gdy trener van den Brom dokonał zmian, sytuacja się zmieniła.

Na murawie byli: bramkarz Mrozek, napastnik Artur Sobiech i dziewięciu młodych piłkarzy. Czesi od tego momentu zdecydowanie dominowali, ale do 89. minuty Lechowi udawało się zachować czyste konto. Wtedy jednak Petr Jaroň zagrał do Matěja Šína, a ten w sytuacji sam na sam uderzył obok Mrozka. "Kolejorz" nie wygrał więc drugiego sparingu, a przed startem sezonu czeka go jeszcze tylko jedna próba.

Ostatni sparing z AZ Alkmaar będzie "tajny". To nie jest wniosek Lecha

W niedzielę gracze "Kolejorza" będą mieli wolne, od poniedziałku w zajęciach powinni już uczestniczyć: Velde, Karlström i Kwekweskiri. Do środy poznaniacy czas spędzą we Wronkach, w czwartej w Galerii Posnania będą mieli oficjalną prezentację dla kibiców. W piątek polecą na minizgrupowanie do Holandii - jego głównym punktem będzie sparing z AZ Alkmaar. Na życzenie Holendrów - będzie on zamknięty dla kibiców i mediów.

Pierwszy mecz Lech zagra w sobotę 22 lipca w Gliwicach - z najlepiej punktującym w tym roku w Ekstraklasie Piastem. Pięć dni później poznaniacy podejmą Żalgiris Kowno w eliminacjach Ligi Konferencji.

Lech Poznań - Banik Ostrawa 1:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Adriel Ba Loua 41., 1:1 Matěj Šín 89.

Skład Lecha: Mrozek - Pereira (62. Borowski), Czerwiński (62. Pingot), Milić (62. Tomaszewski), Douglas (46. Gurgul) - Ba Loua (62. Wolski), Murawski (62. Dudek), Nadolski (62. Kukułka), Marchwiński (46. Dziuba), Wilak (62. Pietrzak) - Szymczak (46. Sobiech).

Filip Marchwiński / Paweł Jaskółka / PAP