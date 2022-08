Lech Poznań znów ma problemy. A największy z reprezentantem Polski

Andrzej Grupa Lech Poznań

Nie wiem, kiedy wróci, nie wiemy tego wszyscy. To jedyna odpowiedź - tak na pytanie o powrót do gry Bartosza Salamona mówi trener Lecha Poznań John van den Brom. A to nie jest jedyny jego problem, bo kontuzjowani są dwaj pozostali stoperzy (Ľubomír Šatka i Antonio Milić), bramkarz Artur Rudko, skrzydłowy Adriel Ba Loua i napastnik Artur Sobiech. Tymczasem mistrz Polski jest w sporym kryzysie, a już w czwartek gra arcyważny mecz w Reykjaviku z Vikingurem.

Zdjęcie Od prawej: Lubomir Satka, Bartosz Salamon, Antonio Milić. Trzech kontuzjowani środkowi obrońcy mistrza Polski / Wojciech Figurski / Newspix