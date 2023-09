Lech Poznań znów ma kłopot. Gwiazdor nieobecny, kibice wystraszeni

Lech Poznań kończył poprzedni sezon bez swojego najlepszego snajpera, ale też i najważniejszego zawodnika w szatni, czyli Mikaela Ishaka. Szwed zmagał się z osłabieniem organizmu, okazało się, że to efekt boreliozy. Ishak wrócił w tym sezonie do gry, ale tydzień temu - tuż przed derbami z Wartą - został odesłany do domu. I nie będzie go też w kadrze na sobotnie starcie ze Stalą Mielec, co wywołuje spory niepokój u kibiców.