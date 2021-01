Nowy nabytek Lecha Poznań, szwedzki pomocnik Jesper Karlström zagra wiosną z numerem 6 na plecach. To dla kibiców symboliczna zmiana, bowiem dotąd numer ten nosił bardzo krytykowany Karlo Muhar.

To także pokazuje, że Jesper Karlström jest następcą właśnie tego piłkarza, a nie Jakuba Modera - następca młodego wychowanka Lecha, sprzedanego za rekordową sumę do Birghton dopiero ma tu trafić. Szwed zastąpi Karlo Muhara i bez wahania sięgnął po jego numer. Chorwat zwolnił go po tym, jak został wypożyczony do klubu Kayserispor w Turcji, z którego prawdopodobnie już do Kolejorza nie wróci.



Szwed zagra z numerem 6, natomiast Bartosz salamon będzie miał okazję zadebiutować w barwach poznańskiego Lecha z numerem 18. Antonio Milić pozyskany z Anderlechtu włoży natomiast koszulkę z numerem 16.

Swoje numery otrzymali też młodzi piłkarze włączeni do pierwszego zespołu "Kolejorza" - 16-letni Antoni Kozubal będzie grał z 43., Norbert Pacławski z 19, a najstarszy w tym gronie Krystian Palacz - z numerem 74.





Zdjęcie Jesper Karlstrom z Lecha Poznań / PIOTR KUCZA/FOTOPYK / NEWSPIX.PL / Newspix