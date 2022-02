Urodzony w Mostarze były młodzieżowy reprezentant Chorwacji od 2016 roku występuje we Francji. Najpierw przez kilka sezonów był graczem Angers, od 1 września reprezentuje drugoligowe Amiens. Także z drugiej ligi francuskiej pod koniec zeszłego roku Lech ściągnął portugalskiego lewego obrońcę Pedro Rebocho - ten kierunek nie jest mu więc obcy. A Pavlović "minął" się w Amiens z Jaysonem Papeau, którego w sierpniu pozyskała z tego klubu poznańska Warta.

Wariant alternatywny Lecha Poznań

Po co Lechowi kolejny środkowy obrońca? Trener Maciej Skorża chce zabezpieczyć zespół przed nagłymi sytuacjami - jednoczesnymi kontuzjami, "infekcjami" czy pauzami za kartki. Ma trzech klasowych stoperów, czyli Bartosza Salamona, Antonio Milicia i Lubomira Šatkę, ale to dla niego za mało. Do grudnia tym czwartym obrońcą był Thomas Rogne, ale klub nie przedłużył z nim kontraktu. Norweg też w ostatnim czasie był typową "zapchajdziurą", ale gdy pod koniec roku pech dopadł Milicia i Šatkę, musiał zagrać w Radomiu. Skorża nie chce więc sytuacji, że w kluczowej fazie sezonu będzie musiał postawić na któregoś z mało ogranych piłkarzy na kluczowej pozycji. Lechowi nie udało się jednak pozyskać zawodników z góry "listy życzeń", zaczął więc szukać takich, którzy docelowo pomogliby tylko w tej rundzie. Możliwych do wypożyczenia, z ewentualną opcją wykupu latem. - Przed nami ostatnie dni okienka transferowego, bierzemy pod uwagę dwóch kandydatów na środek obrony. Rozmowy są zaawansowane i wierzę, że któryś do nas trafi - mówił wczoraj trener Maciej Skorża.

Mateo Pavlović do czerwca w Lechu Poznań?

Lech Poznań Lech Poznań nie osiągnął pełni mocy. Trener mówi, ile brakuje Zdaniem portalu Footmercato tym piłkarzem ma być Chorwat Mateo Pavlović. To 31-letni Chorwat, mający aż 198 cm wzrostu. Dziewięć lat temu obiecującego stopera wykupił z NK Zagrzeb za ponad milion euro Werder Brema, ale w Bundeslidze Pavlović kariery nie zrobił. Dwukrotnie był wypożyczany do Ferencvarosu Budapeszt, aż w końcu w 2016 roku przeniósł się do Francji. W Ligue 1 rozegrał blisko 100 spotkań, ostatnio grał w drugiej lidze francuskiej w Amiens. Od grudnia był kapitanem tego zespołu, który zajmuje 11. miejsce wśród 20 ekip. Zdaniem portalu, Pavlović zostałby do Lecha wypożyczony, a klub z Poznania miałby opcję wykupu gracza po sezonie. Kontrakt Chorwata we Francji wygaśnie dopiero w czerwcu 2023 roku. Wszystkie kwestie proceduralne oraz badania medyczne Lech musi załatwić do północy z poniedziałku na wtorek.

Pogoń Szczecin - Lech Poznań: mecz o pozycję lidera

Jeszcze bez nowego środkowego obrońcy Lech Poznań zagra w sobotę o godz. 15 z Pogonią Szczecin. To starcie lidera z wiceliderem - kluczowe w walce o mistrzostwo Polski. Transmisja w TVP, TVP Sport i Canal+ Sport, relacja "na żywo" na sport.interia.pl