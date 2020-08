Rezerwowy bramkarz NK Osijek Marko Malenica ma konkurować z Filipem Bednarkiem o miejsce w bramce Lecha Poznań. To zaskakujący krok, ale podyktowany dłuższą przerwą od gry Mickeya van der Harta.

Holender doznał kontuzji barku w półfinałowym meczu Pucharu Polski z Lechią Gdańsk. Stało się to już na początku strzelania rzutów karnych, zresztą po udanej interwencji van der Harta. Mimo ogromnego bólu bramkarz "Kolejorza" stanął naprzeciwko rywali jeszcze pięć razy, raz popisał się dobrą obroną. Sam o to prosił, sugerując lekarzom, że jest kapitanem drużyny i chce być na boisku do końca.

Uraz okazał się poważny, a zachowawcze leczenie niewystarczające. Podjęto więc decyzję o operacji, którą van der Hart przeszedł w Holandii. Oznacza to jednak, że podstawowy dotąd golkiper, grający wszystkie mecze od deski do deski, nie pojawi się już w tym roku na boisku.

Lech ściągnął co prawda z Holandii Filipa Bednarka, ale sami trenerzy i działacze "Kolejorza" nie mają pewności co do formy, jaką może prezentować. Na zgrupowanie w Opalenicy pojechali jeszcze dwaj inni bramkarze - 21-letni Miłosz Mleczko i 17-letni Krzysztof Bąkowski, ale ich doświadczenie jest niewielkie. Lechowi zaś przyjdzie rywalizować wkrótce na trzech frontach. Stąd pomysł na czasowe ściągnięcie golkipera, który stanowiłby konkurencję w składzie.

Wybór padł ostatecznie na 26-letniego Marko Malenicę, choć wiele wskazywało, że będzie to jednak znacznie bardziej znany Serb Żivko Żivković z PAOK Saloniki. Możliwe, że zadecydowały względy finansowe, bo Lech woli wydać dodatkowe pieniądze na jeszcze jednego napastnika i środkowego obrońcę. Malenica ma 193 cm wzrostu, ostatnio był rezerwowym w Osijeku, zagrał tylko jedno spotkanie w krajowym pucharze. Rok temu był jednak podstawowym golkiperem, bronił tak w lidze, jak i w europejskich pucharach.

Lech chce piłkarza wypożyczyć na rok - tak się stanie, jeśli Malenica przejdzie pozytywnie testy medyczne, które w poniedziałek rozpoczęły się w Poznaniu. "Kolejorz" uzyskał także prawo ewentualnego pierwokupu zawodnika.

Andrzej Grupa