Wielka tragedia spotkała Jakuba Kamińskiego, 17-letniego piłkarza Lecha Poznań. We wtorek zmarła mu mama, a mimo wszystko młody zawodnik wyszedł na boisko w podstawowym składzie "Kolejorza" w wygranym 4-1 meczu z Górnikiem Zabrze. Kolegów z szatni poinformował o tym fakcie dopiero po meczu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech - Górnik 4-1. Kamil Jóźwiak po meczu. Wideo INTERIA.TV

Jakub Kamiński to wielkie odkrycie Lecha w ostatnich tygodniach. Zadebiutował w Ekstraklasie we wrześniu, od razu w podstawowym składzie w starciu z Jagiellonią Białystok. Jest skrzydłowym, aczkolwiek w ostatnim czasie łatał dziurę na prawej obronie po kontuzji Roberta Gumnego. Robił to zresztą bardzo udanie, zbierając z każdej strony pochwały.

Reklama

We wtorek przeciwko Górnikowi Zabrze Kamiński wrócił jednak na bok pomocy, bo na obronie szansę debiutu otrzymał Bohdan Butko. 17-latek grał ponad godzinę, gdy został zmieniony przez Jakuba Modera. Zresztą Górnik to klub, któremu kibicował jako dziecko, podawał nawet piłki na jego meczu.



Jak się po meczu okazało, Kamiński nie powiedział wcześniej, że zmarła mu mama.



"Dziś wyszedł na boisko i dał z siebie wszystko, a kolegów z szatni poinformował o tym dopiero po końcowym gwizdku. 'Kamyk', wyrazy współczucia od całej niebiesko-białej rodziny" - napisała we wtorek późnym wieczorem oficjalna strona Lecha.



Sami piłkarze "Kolejorza", zwłaszcza ci młodsi, też byli bardzo przybici. Do dziennikarzy wyszli tylko Kamil Jóźwiak i Jakub Moder, obaj wyraźnie przygnębieni.

Andrzej Grupa

Ekstraklasa: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz