Lech Poznań złamał klątwę. Pierwsza taka sytuacja w dziejach

Mówimy o zespole, który od 2014 roku nieprzerwanie gra w fazach grupowych europejskich pucharów, z czego w 2017 roku była to Liga Mistrzów. Azerowie pojedynkowali się wtedy z Chelsea Londyn, Atletico Madryt czy AS Romą. Mówimy o zespole, który w poprzednim sezonie doszedł do 1/16 finału Ligi Konferencji, gdzie przegrał z Olympique Marsylia. No i ma na rozkładzie wszystkie polskie drużyny, z którymi grał - Piasta Gliwice, Wisłę Kraków i rok temu Legię Warszawa, rozbitą w stolicy 3-0. Karabach Agdam nigdy nie odpadł z pucharów z zespołem z Polski.

Lech Poznań pierwszym pogromcą Karabachu

Trafił jednak na Lecha Poznań, który z kolei nigdy nie odpadł z rywalem z Azerbejdżanu - eliminował Inter Baku czy Chazar Lenkoran. Karabach Agdam to wyższa szkołą jazdy, a jednak i on przegrał z Kolejorzem.

W historii rywalizacji Karabachu z polskimi klubami to pierwsza taka sytuacja. Z Piastem Gliwice przegrywał, ale po 90 minutach 1-2 i w dogrywce wyrównał, co dało mu awans. Wisłę Kraków w jej mocnym okresie 2010 roku ograł 3-2 i 1-0, a Legię Warszawa rozgromił 3-0 i to przy Łazienkowskiej. To dodatkowo pokazuje, jak istotny jest wynik Lecha Poznań w tym meczu.

- Zagramy znacznie lepiej - mówi Gurban Gurbanow o rewanżu w Baku. Odbędzie się on 12 lipca i wówczas na pewno padnie jedna z dotychczasowych pass - albo ta, że Karabach Agdam nigdy nie odpadł z rywalem z Polski, albo ta, że Lech Poznań nigdy nie odpadł z rywalem z Azerbejdżanu.

